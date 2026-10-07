Xe tải lao vào quán tạp hóa, 3 người bị thương nặng

Ngày 7/10, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: QV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h cùng ngày, xe tải mang BKS 71H-0xxx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 14, theo hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An (tỉnh Lâm Đồng), xe tải bất ngờ mất lái rồi lao thẳng vào một quán tạp hóa bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng, gồm: chị P.T. T.N. (SN 1987) bị chấn thương sọ não và cột sống; chị P.T.T.T. (SN 1989) bị gãy xương cẳng chân; cháu N.P.H.L. (SN 2022) bị gãy xương cánh tay và xương đùi.

Trao đổi với VietNamNet, bác sĩ Nguyễn Đăng Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil (Lâm Đồng) cho biết, cả 3 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thương tích nặng, có người tiên lượng xấu. Sau khi sơ cứu, đơn vị đã khẩn trương chuyển các bệnh nhân lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.