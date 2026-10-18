Xe tải lao vào đám đông tại lễ hội ở Ấn Độ, ít nhất 15 người thiệt mạng

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 1h30 sáng 18/10 tại khu vực đền Sheetla Mata, thành phố Gwalior, khi đông đảo tín đồ Hindu tập trung tham dự lễ hội Navratri.

Chiếc xe tải chở quá tải lúa gạo lao vào những người hành hương trên đường Chinor, sau đó đâm vào cổng đền khiến một phần tường đổ sập. Nhiều nạn nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Hai nhân viên lực lượng bảo vệ dân sự làm nhiệm vụ tại lối vào cũng nằm trong số những người thiệt mạng.

Chiếc xe tải vượt qua rào chắn của cảnh sát, sau đó lao vào cổng và tường rào của ngôi đền. Nguồn: MXH

Số người thiệt mạng ban đầu được báo cáo là 13, sau đó tăng lên 15. Ngoài ra, có 26 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát. Nhà chức trách cảnh báo số người tử vong có thể tiếp tục tăng do một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Tài xế và chủ chiếc xe tải đã bị bắt tại Dholpur. Chính quyền bang Madhya Pradesh cũng đình chỉ một sĩ quan cảnh sát cấp thành phố và 8 nhân viên cảnh sát khác để phục vụ việc xem xét trách nhiệm liên quan đến vụ việc.

Một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc điều tra là lý do xe tải có thể đi vào tuyến đường bị hạn chế phương tiện trong thời gian diễn ra lễ hội. Các báo cáo ban đầu đưa ra những khả năng khác nhau, trong đó có việc xe vượt qua rào chắn hoặc gặp sự cố phanh khi di chuyển trên đoạn đường dốc. Nguyên nhân chính thức chưa được xác định.

Chính quyền bang thông báo hỗ trợ 400.000 rupee (khoảng 4.300 USD) cho gia đình mỗi người thiệt mạng, 200.000 rupee cho mỗi người bị thương nặng và 50.000 rupee cho những người bị thương nhẹ. Các nạn nhân bị thương cũng được điều trị miễn phí.

Tổng thống Droupadi Murmu bày tỏ đau buồn trước những mất mát về người, gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương sớm bình phục.