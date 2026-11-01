Xe tải lao qua làn đường ngược chiều, tông cột đèn rồi lật khiến tài xế tử vong

Rạng sáng 1/11, một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km1731+500 Quốc lộ 1, đoạn qua xã Hàm Thuận Nam, Lâm Đồng khiến tài xế xe tải tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương.

Sau khi lao qua làn đường ngược chiều, xe tải lật nghiêng trên lề đường.

Thời điểm trên, xe tải biển số 89H-041.07 lưu thông theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết. Khi đến vị trí trên, xe tải va vào dải phân cách giữa đường rồi lao qua làn đường ngược chiều, tông vào cột đèn ven đường và lật nghiêng. Tại hiện trường, cột đèn bị tông ngã, đè lên cabin xe tải.

Hiện trường vụ tai nạn khiến tài xế tử vong tại chỗ, phụ xe bị thương.

Công an xã Hàm Thuận Nam nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, huy động phương tiện cứu hộ đến hỗ trợ, đưa người bên trong cabin ra ngoài, đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.