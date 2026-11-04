Xe tải lấn làn tông liên tiếp 2 xe máy khiến 2 người chết tại chỗ

Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3-11, tại Km 362+970 đường Hồ Chí Minh (nhánh Tây), đoạn qua xã A Lưới 4 (TP Huế), xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe ô tô tải và 2 xe mô tô khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C-085.15 lưu thông theo hướng Quảng Trị - Đà Nẵng. Khi đến vị trí trên, xe tải bất ngờ lao qua làn đường phía trái tuyến, va chạm với 2 xe mô tô mang biển kiểm soát 75AF-150.04 và 75L1-162.43 đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến 2 người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ, một người trên xe ô tô bị thương. Tại hiện trường, cả 3 phương tiện đều bị hư hỏng, một cọc tiêu bên đường bị gãy.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Huế phối hợp với Hạt Quản lý đường bộ A Roàng và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, bảo đảm giao thông. Giao thông qua khu vực sau đó được duy trì, không xảy ra ùn tắc.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.