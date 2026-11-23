Ngày 23/11, Tổ CSGT số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Cục CSGT) cho biết đã dừng kiểm tra ô tô tải biển số 78H-01xx do anh L.T.K (SN 1995, trú tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển.

Tổ CSGT số 3 thuộc Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng phương tiện kiểm tra. (Ảnh: CSGT).

Qua kiểm tra giấy tờ và xác minh, tổ công tác xác định phương tiện thuộc loại xe phải có phù hiệu nhưng không có phù hiệu theo quy định. Làm việc với lực lượng chức năng, lái xe xác nhận hành vi vi phạm được ghi nhận qua phản ánh và kiểm tra trực tiếp, đồng thời chấp hành việc xử lý.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe L.T.K về hành vi điều khiển xe không có phù hiệu theo quy định đối với loại xe phải gắn phù hiệu. Hành vi này được quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 5-7 triệu đồng.

Đồng thời, lực lượng CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã V.T.N.T về hành vi giao xe hoặc để người làm công điều khiển phương tiện không có phù hiệu theo quy định. Hành vi này được quy định tại Nghị định 168 của Chính phủ, với mức phạt từ 20-24 triệu đồng đối với tổ chức.

Qua vụ việc, lực lượng CSGT khuyến cáo các đơn vị kinh doanh vận tải cần chấp hành nghiêm quy định về điều kiện hoạt động của phương tiện, đặc biệt là việc cấp và sử dụng phù hiệu. Chủ phương tiện có trách nhiệm kiểm tra, bảo đảm xe đủ điều kiện trước khi đưa vào hoạt động, tránh vi phạm và bị xử lý theo quy định pháp luật.