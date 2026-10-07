Xe tải không biển số phía sau, chở hàng lệch một bên ở Hưng Yên

Video: Xe tải không biển số, chở hàng lệch một bên. (Nguồn: Công an tỉnh Hưng Yên)

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Khoái Châu xác minh và phát hiện tài xế xe tải có nhiều lỗi vi phạm khi lưu thông trên đường ĐT.383.

Xe tải không gắn biển số phía sau, chở hàng lệch một bên được người dân ghi nhận và phản ánh tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Chụp màn hình)

Cụ thể, khoảng 16h10 ngày 3/10, ông V.V.T. (SN 1980, trú tại xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) lái xe tải mang biển kiểm soát 89C-297.xx lưu thông trên đường ĐT.383, đoạn qua xã Khoái Châu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện có hành vi xếp hàng làm lệch xe. Ngoài ra, xe tải không được gắn đầy đủ biển số theo quy định, chỉ có biển số phía trước và không có biển số phía sau.

Với các vi phạm trên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông V.V.T. theo quy định.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết việc tiếp nhận, xác minh và xử lý các trường hợp vi phạm được thực hiện từ nguồn thông tin do người dân cung cấp.

Cơ quan công an khuyến khích người dân tiếp tục phản ánh những hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông để lực lượng chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.