Xe tải kéo theo rơ-moóc va chạm với xe máy khiến một người tử vong

Cụ thể, khoảng 15h10 cùng ngày, tại Km 244+100PT, quốc lộ 1, khu vực nút giao có đèn tín hiệu thuộc địa phận xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình, xảy ra va chạm giữa ô tô biển kiểm soát 98H-029.XX kéo theo rơ-moóc biển kiểm soát 90R-003.XX và xe máy biển kiểm soát 90B2-253.XX.

Tai nạn giao thông trên quốc lộ 1 khiến một người tử vong.

Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Thanh Liêm đã nhanh chóng có mặt, tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Cơ quan Công an đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tiến Anh