Trong hoạt động vận tải liên tỉnh, việc lựa chọn phương tiện cần dựa trên nhiều yếu tố như khối lượng hàng hóa, quãng đường di chuyển và tần suất khai thác. Bên cạnh khả năng chuyên chở, chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thời gian phương tiện ngừng hoạt động cũng tác động trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.

Nhiêu mẫu xe tải được hãng xe Hyundai Thành Công kéo dài thời hạn bảo hành đến 5 năm hoặc 150.000km.

Để giảm bớt chi phí, tạo cơ sở kéo biên lợi nhuận lên cao, Hyundai Thành Công thương Mại (HTCV) vừa quyết định hỗ trợ người mua bằng cách kéo dài thời gian bảo hành, tập trung ở phân khúc tải trung như mẫu xe Hyundai W750, W11 Series và EX Series. Đây là những dòng xe tải đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa của đa số cá nhân và doanh nghiệp.

Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026, cả ba dòng xe nói trên được Hyundai Thành Công thương Mại nâng thời hạn bảo hành từ 3 năm hoặc 100.000km lên 5 năm hoặc 150.000km, tùy điều kiện nào đến trước.

Như vậy, chính sách mới tăng thêm 2 năm, tương đương 66,7% thời gian bảo hành, đồng thời mở rộng giới hạn quãng đường thêm 50.000km, tương đương 50%. Đây là quyền lợi đáng cân nhắc đối với các đơn vị thường xuyên khai thác xe trên những tuyến vận tải dài.

Ngoài W750, W11 Series và EX Series, các dòng xe tải nhẹ H150, N250/N250SL, N500 Series, N650L cùng xe khách Hyundai County cũng được áp dụng mức bảo hành 5 năm hoặc 150.000km. Riêng Hyundai Solati đã hưởng quyền lợi này từ đầu năm 2026.

Đối với doanh nghiệp vận tải, thời hạn bảo hành dài hơn giúp hạn chế rủi ro chi phí sửa chữa đối với các hạng mục thuộc phạm vi bảo hành, qua đó chủ động hơn trong việc dự toán ngân sách và đầu tư đội xe.