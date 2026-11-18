Ngày 18/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và một doanh nghiệp do đưa xe tải hết hạn phù hiệu và hết hạn giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông.

Chiếc xe tải hết hạn phù hiệu và kiểm định bị CSGT Đà Nẵng tạm giữ.

Trước đó, lúc 12h50 ngày 17/11, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Cục CSGT về xe tải biển kiểm soát 43C-168.xx lưu thông trên địa bàn phường Thanh Khê khi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cùng phù hiệu xe đã hết hạn.

Ngay sau đó, lãnh đạo Phòng CSGT chỉ đạo lực lượng khẩn trương xác minh, chốt chặn và dừng phương tiện kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 xác định tài xế H.T.A (SN 1982, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) điều khiển xe tải nêu trên.

Kết quả xác định xe tải này có giấy chứng nhận kiểm định hết hạn từ ngày 6/10/2026 và phù hiệu xe hết giá trị từ ngày 15/11/2026.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ phương tiện là Công ty TNHH TM và DVTH YY theo quy định.

Đối với các lỗi vi phạm trên, tổng mức phạt mà tài xế và chủ xe phải chịu có thể hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ bốn điểm giấy phép lái xe, phương tiện bị tạm giữ theo quy định.