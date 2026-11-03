Xe tải gây ô nhiễm trên đường Hoàng Tăng Bí: Cần sự vào cuộc quyết liệt

Trước thực trạng này, UBND phường Đông Ngạc đã yêu cầu các đơn vị thi công chấn chỉnh hoạt động vận chuyển, đồng thời triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Bụi đường bám kín nhà dân

Cận cảnh các phương tiện xe tải, ô tô lưu thông trên đường Hoàng Tăng Bí. Video: PV

Ghi nhận thực tế của phóng viên trên đường Hoàng Tăng Bí cho thấy, tuyến đường dài gần 2km, kết nối khu vực ngã ba Nam Thăng Long với đường Phạm Văn Đồng, có nhiều xe tải chở vật liệu xây dựng, đất đá lưu thông từ sáng sớm đến tối muộn.

Các phương tiện xe tải rầm rầm chạy qua đường Hoàng Tăng Bí, gây bụi bẩn. Ảnh: PV

Mỗi khi xe đi qua, bụi đất từ mặt đường bị cuốn lên, lan sang hai bên, bám vào cửa nhà, đồ đạc và các cửa hàng ven đường. Bùn đất theo bánh xe từ công trường ra ngoài, vương vãi trên mặt đường; khi khô, lớp đất này tiếp tục phát tán bụi theo dòng phương tiện.

Bụi đất từ mặt đường bị cuốn lên, lan sang hai bên, bám vào cửa nhà, đồ đạc và các cửa hàng ven đường. Ảnh: PV

Người dân sống dọc tuyến đường cho biết, bụi bẩn kéo dài khiến nhiều gia đình phải đóng kín hai lớp cửa để hạn chế bụi bay vào nhà. Dù thường xuyên lau dọn, bàn ghế và các vật dụng vẫn nhanh chóng bám bụi. Tiếng động cơ, tiếng xe tải lưu thông liên tục cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt và việc nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.

Tiếng động cơ, tiếng xe tải lưu thông liên tục cũng ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Ảnh: PV

Đáng chú ý, việc rửa xe trước khi rời công trường chưa giải quyết triệt để tình trạng đất cát vương vãi trên đường. Khi phương tiện hoạt động liên tục, bùn đất vẫn có thể theo bánh xe ra ngoài. Nếu không được thu gom, vệ sinh kịp thời, mặt đường tiếp tục trở thành nguồn phát sinh bụi, khiến người dân khó tránh khỏi ảnh hưởng dù đã đóng kín cửa nhà.

Người dân phải mang thiết bị phun nước trên đường để hạn chế bụi bẩn. Ảnh: PV

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mật độ xe tải lớn còn tạo sức ép đối với an toàn giao thông. Khi hai xe tải đi ngược chiều tránh nhau, phần đường còn lại dành cho các phương tiện khác bị thu hẹp đáng kể. Người đi xe máy phải giảm tốc độ, tìm khoảng trống để tránh xe; có thời điểm, dòng phương tiện bị dồn lại do xe tải nối đuôi nhau.

Siết hoạt động vận chuyển, gắn trách nhiệm với đơn vị thi công

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Công cho biết, tình trạng ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông nêu trên xuất phát từ hoạt động vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng phục vụ thi công các dự án hồ điều hòa Chèm và Liên Mạc. Tình trạng này xảy ra trên các tuyến đường: Hoàng Tăng Bí, Đức Thắng, Nguyễn Đình Tứ, Tân Xuân, Tân Phong, ảnh hưởng đến đời sống người dân trong khu vực.

Tuyến đường ngập trong bụi bẩn. Ảnh: PV

Trước thực tế đó, UBND phường Đông Ngạc đã tổ chức cuộc họp với các phòng, ban và đơn vị liên quan để bàn biện pháp xử lý. Ngày 31-10-2026, UBND phường ban hành Thông báo số 2119/TB-UBND về kết luận cuộc họp, trong đó xác định nhiệm vụ cụ thể đối với chủ đầu tư, nhà thầu và các lực lượng chức năng.

Theo đó, đối với Dự án hồ điều hòa Liên Mạc, UBND phường yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc chấp hành việc lưu thông đúng tuyến, đúng luồng, đúng khung giờ theo giấy phép đã được cấp. Các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý nhà nước và trước pháp luật nếu tiếp tục để xảy ra vi phạm.

Các phương tiện ô tô, xe máy lưu thông qua đường Hoàng Tăng Bí đi cạnh các xe tải rất rủi ro. Ảnh: PV

Với Dự án hồ điều hòa Chèm, yêu cầu đặt ra không chỉ là tuân thủ tuyến đường và thời gian vận chuyển mà còn phải bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công. Đơn vị thi công phải thường xuyên phun rửa các tuyến đường vận chuyển, bảo đảm mặt đường đủ độ ẩm, hạn chế tối đa bụi phát sinh. Trường hợp nhà thầu không nghiêm túc thực hiện, UBND phường sẽ chỉ đạo đơn vị vệ sinh môi trường phun rửa các tuyến đường liên quan, toàn bộ kinh phí do đơn vị thi công chi trả.

Cùng với đó, đơn vị thi công Dự án hồ điều hòa Chèm phải cung cấp hồ sơ, thông tin phương tiện phục vụ dự án cho Công an phường để theo dõi, quản lý theo quy định. Việc quản lý phương tiện cần gắn với kiểm tra lộ trình, luồng tuyến và thời gian hoạt động, góp phần phát hiện, xử lý những trường hợp không chấp hành giấy phép.

Để kiểm soát hoạt động lưu thông, theo Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc Nguyễn Văn Công, phường đã đề nghị Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Phòng PC08, Công an thành phố Hà Nội) bố trí các chốt trực tại vị trí phù hợp trên các tuyến đường để điều tiết, phân luồng, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Công an phường được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý tình trạng phương tiện phục vụ thi công đi sai tuyến, sai luồng hoặc không đúng khung giờ trong giấy phép.

Đối với hạ tầng giao thông, UBND phường đề nghị Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 rà soát hệ thống biển báo trên đường Hoàng Tăng Bí và đường Đức Thắng, tham mưu, đề xuất Sở Xây dựng bổ sung, hoàn thiện biển báo theo quy định, thời hạn hoàn thành trước ngày 5-11-2026. Đơn vị này đồng thời phải thường xuyên kiểm tra hiện trạng đường, kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý hư hỏng phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

UBND phường cũng đề nghị Xí nghiệp Thủy lợi sông Nhuệ phối hợp với Công ty cổ phần Công trình giao thông 2 rà soát hệ thống biển báo hạn chế tải trọng; thường xuyên kiểm tra khu vực cống Liên Mạc 2 để phát hiện nguy cơ mất an toàn, sự cố và thông báo cơ quan có thẩm quyền xử lý. Các phòng, ban liên quan được giao theo dõi, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, kịp thời tham mưu giải quyết những vấn đề phát sinh. Phòng Kinh tế có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Tăng Bí và đường Đức Thắng theo quy định.

Những nhiệm vụ nêu trên đã xác định trách nhiệm của từng đơn vị trong kiểm soát hoạt động vận chuyển, vệ sinh môi trường, điều tiết giao thông và rà soát hạ tầng. Tuy nhiên, hiệu quả của các biện pháp này không thể chỉ được đánh giá qua việc ban hành văn bản hay phân công nhiệm vụ, mà phải thể hiện bằng chuyển biến thực tế trên từng tuyến đường.

“Con đường đau khổ” Hoàng Tăng Bí. Ảnh: PV

Điều người dân cần là bụi đất được kiểm soát, mặt đường được vệ sinh thường xuyên, xe tải chấp hành đúng lộ trình và khung giờ, các vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời. Nếu tình trạng xe tải đi sai tuyến, đất cát rơi vãi và bụi bẩn tiếp tục tái diễn, những chỉ đạo dù cụ thể đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu thiếu kiểm tra thường xuyên và cơ chế quy trách nhiệm rõ ràng.

Vì vậy, các cơ quan chức năng cần theo sát việc thực hiện những yêu cầu đã đề ra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu khi để vi phạm kéo dài; không thể để người dân tiếp tục đóng kín cửa, thường xuyên lau dọn nhà cửa và đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông trong khi hoạt động vận chuyển vẫn diễn ra. Thước đo hiệu quả quản lý phải là môi trường sống được cải thiện, đường sá an toàn hơn và quyền lợi chính đáng của người dân được bảo đảm, chứ không chỉ dừng ở những văn bản chỉ đạo.