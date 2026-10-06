Xe tải gặp nạn khi tài xế cố vượt qua đập tràn

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, một chiếc xe tải do tài xế Ng.Th.Ch. điều khiển chở theo 2 người di chuyển qua khu vực đập tràn thuộc địa bàn tổ dân phố Xuân Thành (phường Xuân Trường - Đà Lạt), dù lúc này nước lũ trên con suối dâng cao nhưng tài xế vẫn cố tình điều khiển xe băng qua tràn. Ngay sau đó, chiếc xe tải bị nước lũ cuốn trôi hàng chục mét, kéo theo cả 3 người đàn ông trên xe.

Ngay khi xe bị lũ cuốn, cả 3 người nhanh chóng thoát ra khỏi cabin xe và leo lên mái bạt phần thùng xe. Rất may mắn, sau một đoạn bị cuốn trôi giữa dòng nước lũ, chiếc xe tải bị lật nghiêng và kẹt lại tại một bên bờ suối. Ngay sau đó, 3 người nhanh chóng được người dân hỗ trợ giải cứu, thoát nạn an toàn.

Khu vực xảy ra sự việc nằm trên tuyến đường dẫn vào vùng sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Đây cũng là tuyến đường chính để bà con vận chuyển nông sản, hàng hóa hằng ngày. Ngoài đập tràn qua suối, khu vực này còn có một cây cầu chỉ dành riêng cho người đi bộ, xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, đồng thời triển khai công tác cứu hộ chiếc xe tải gặp nạn.

Theo một lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt, địa phương cũng bố trí người túc trực, cảnh báo người dân không di chuyển qua đập tràn nêu trên để tránh nguy cơ mất an toàn, nhất là trong thời điểm mưa lũ như hiện nay.