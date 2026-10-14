Xe tải độ đèn LED, còi hơi: Mức phạt nào đang áp dụng?

Xe tải độ đèn LED, lắp còi hơi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn

Trong các đợt tuần tra, kiểm soát tại Hà Nội, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều xe tải tự ý lắp thêm đèn chiếu sáng, sử dụng còi hơi gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông và sinh hoạt của người dân.

Đêm 13/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội, kiểm tra phương tiện trên đường Văn Tiến Dũng, phường Phú Diễn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các xe tải lắp thêm đèn LED ở phía trước, phía sau và trang bị còi hơi.

Một tài xế giải thích việc lắp thêm đèn nhằm hỗ trợ di chuyển tại công trường, đường đèo dốc hoặc khu vực có sương mù. Tuy nhiên, việc tự ý bổ sung thiết bị chiếu sáng không đúng quy định có thể khiến người điều khiển phương tiện khác bị chói mắt, giảm khả năng quan sát và khó xử lý tình huống.

Trong đợt kiểm tra này, một tài xế bị lập biên bản với lỗi lắp thêm còi hơi và một lỗi lắp thêm đèn LED. Một trường hợp khác bị xử lý vì lắp thêm đèn chiếu sáng. Các mức phạt được xác định theo từng hành vi vi phạm cụ thể.

Trước đó, đêm 8/10, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 7 kiểm tra phương tiện tại nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến, phường Khương Đình. Lực lượng chức năng phát hiện xe tải lắp thêm đèn chiếu sáng có cường độ lớn, sử dụng còi hơi và chở vật liệu xây dựng không bảo đảm che chắn.

Đèn chiếu sáng lắp thêm không đúng quy định có thể gây chói mắt người đi ngược chiều, làm giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ va chạm. Trong khi đó, tiếng còi hơi lớn, bất ngờ có thể khiến người đi đường giật mình, mất tập trung, nhất là khi lưu thông vào ban đêm.

Lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện xe độ chế thêm đèn chiếu sáng.

Đối với xe chở vật liệu xây dựng, việc che chắn không bảo đảm còn có thể khiến đất đá rơi xuống mặt đường, gây bụi bẩn và tiềm ẩn nguy cơ trượt ngã đối với người đi xe máy, xe đạp.

Xe tải độ đèn LED, sử dụng còi hơi bị phạt thế nào?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt được xác định căn cứ vào hành vi vi phạm cụ thể. Người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe và buộc khắc phục tình trạng kỹ thuật không đúng quy định.

Đối với hành vi lắp thêm đèn: Điểm a khoản 3 và điểm a khoản 11 Điều 13 quy định người điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm hoặc một, hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định, bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a khoản 13 Điều 13 và buộc tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định.

Đối với hành vi sử dụng còi hơi trong trường hợp bị cấm: Theo điểm b khoản 3 Điều 6, người điều khiển ô tô sử dụng còi hơi khi đi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động, hoặc trong các trường hợp khác được quy định tại điều khoản này, bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Hành vi này còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a khoản 13 Điều 6.

Đây là căn cứ phù hợp để đối chiếu trường hợp tài xế bị xử phạt 900.000 đồng khi sử dụng còi hơi trên đoạn đường qua khu dân cư có hệ thống chiếu sáng đang hoạt động.

Đối với hành vi lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định: Điểm d khoản 5 Điều 13 quy định mức phạt từ 3-4 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng theo quy định. Người vi phạm còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a khoản 13 Điều 13.

Cần phân biệt hành vi sử dụng còi hơi trong trường hợp bị cấm với hành vi lắp đặt, sử dụng còi vượt quá âm lượng quy định. Đây là những hành vi có căn cứ xử phạt khác nhau; việc lắp thêm còi hơi không đồng nghĩa trong mọi trường hợp đều áp dụng cùng một mức phạt.

Đối với hành vi chở vật liệu để rơi vãi: Điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người điều khiển ô tô chở đất đá, phế thải, hàng rời không có mui, bạt che đậy hoặc đã che đậy nhưng vẫn để rơi vãi; làm rơi vãi hàng hóa trên đường bộ hoặc chở hàng, chất thải để nước chảy xuống mặt đường gây mất an toàn giao thông, bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng.

Ngoài xử phạt hành chính, các trường hợp vi phạm còn có thể bị yêu cầu tháo bỏ thiết bị lắp thêm không đúng quy định, khôi phục tình trạng kỹ thuật của phương tiện theo căn cứ áp dụng tương ứng.

Chủ xe, tài xế cần tuân thủ quy định về an toàn kỹ thuật

Việc thường xuyên di chuyển vào công trường, đường đèo dốc hoặc khu vực thiếu ánh sáng không phải lý do để người điều khiển tự ý lắp thêm thiết bị trái quy định. Tài xế cần sử dụng hệ thống chiếu sáng đúng tiêu chuẩn, điều chỉnh tốc độ phù hợp và bảo đảm an toàn cho những người cùng lưu thông.

Chủ phương tiện cũng cần kiểm soát tình trạng kỹ thuật của xe, không tự ý bổ sung thiết bị trái quy định và yêu cầu khắc phục vi phạm trước khi phương tiện tiếp tục hoạt động.

Trường hợp hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả và có đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người liên quan có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, việc xem xét trách nhiệm phải căn cứ vào hành vi, lỗi, hậu quả và mối quan hệ nhân quả theo quy định pháp luật; không thể mặc nhiên quy trách nhiệm hình sự chỉ vì phương tiện có lắp thêm đèn hoặc còi.

Tăng cường kiểm tra, xử lý xe tải vi phạm, nhất là phương tiện hoạt động ban đêm và xe chở vật liệu xây dựng, là giải pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo vệ người tham gia giao thông và bảo đảm trật tự, an toàn trên đường bộ.