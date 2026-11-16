Ngày 16/11, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với anh P.V.S. (SN 1993, quê Tuyên Quang).

Qua xác minh hình ảnh phản ánh xe tải dính loạt vi phạm đối diện mức phạt 112,5 triệu đồng (Ảnh cắt từ clip Cục CSGT).

Theo xác minh, tài xế này điều khiển ô tô tải có nhiều hành vi vi phạm. Các lỗi gồm làm rơi vãi đất đá xuống đường, sử dụng biển số bị che lấp chữ, số, điều khiển xe có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật và chở hàng vượt trọng tải cho phép trên 30% đến 50%.

Với các lỗi trên, tài xế có thể bị phạt 32,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chủ xe có thể bị phạt 80 triệu đồng

Ngoài tài xế, CSGT cũng lập biên bản đối với chủ phương tiện là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng V.H, có địa chỉ tại phường Yên Sở, Hà Nội.

Doanh nghiệp này bị xác định có hành vi đưa xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật tham gia giao thông và giao phương tiện cho người làm công điều khiển thực hiện hành vi vi phạm.

Với các lỗi trên, chủ xe có thể bị phạt 80 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể bị tước tem kiểm định 2 tháng và tước phù hiệu xe 2 tháng.

Như vậy, tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế và chủ phương tiện là 112,5 triệu đồng.

Người dân phản ánh, CSGT xác minh vi phạm

Theo Cục CSGT, lúc 22h38 ngày 13/11, tài xế P.V.S. điều khiển ô tô tải di chuyển trên đường Nguyễn Chí Thanh. Quá trình lưu thông, phương tiện làm rơi vãi đất đá xuống đường và có các vi phạm nêu trên.

Hình ảnh chiếc xe tải được người dân ghi lại và phản ánh tới Cục CSGT. Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tiến hành xác minh, mời tài xế đến trụ sở làm việc.

Từ vụ việc, Cục CSGT khuyến cáo tài xế và chủ phương tiện chấp hành nghiêm quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Việc bảo đảm phương tiện đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, chở hàng đúng tải trọng và che chắn hàng hóa đúng quy định góp phần phòng ngừa nguy cơ mất an toàn trên đường.