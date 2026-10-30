Xe tải đâm vào xe chở bệnh nhân ung thư, 6 người tử vong thương tâm

Chiếc xe cứu thương chở ít nhất 18 hành khách đã va chạm trực diện với một chiếc xe bán tải trên đường cao tốc ở Brazil.

Theo cảnh sát dân sự, 4 người trên chiếc xe van chở bệnh nhân đến bệnh viện đã thiệt mạng một cách thương tâm và 2 người trên xe tải cũng tử vong.

Một bé 2 tuổi nằm trong số những người bị thương và đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch để phẫu thuật khẩn cấp.

Các đội cứu hộ cũng đã đưa một bé gái 4 tuổi và một bé gái 14 tuổi đến trung tâm nhi khoa, nơi cả hai vẫn đang bị thương nặng.

Các đội cứu hộ tại hiện trường vụ tai nạn ở Brazil. Ảnh: G1

Theo G1, nhân viên bệnh viện đã tiếp nhận tổng cộng 13 người lớn, trong đó 3 người đã được xuất viện.

Cảnh sát đang điều tra vụ tai nạn vì cho rằng tài xế xe cứu thương đã lấn sang làn đường ngược chiều và va chạm với xe tải.

Theo cảnh sát, vụ việc xảy ra vào khoảng 2h30 ngày 27/10 giữa thành phố Juazeirinho và Soledade ở vùng đông bắc Brazil.

Các bệnh nhân được cho là đã rời Itaporanga để đến các cơ sở y tế ở Campina Grande và João Pessoa.

Chính quyền Itaporanga đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc, thương tiếc trước cái chết của các bệnh nhân trên đường đến điều trị ung thư.

Cảnh sát đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.