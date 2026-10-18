Xe tải đâm vào đoàn hành hương ở Ấn Độ, hàng chục người thương vong

Nạn nhân bị thương sau vụ xe tải đâm vào đoàn hành hương được đưa tới bệnh viện ở bang Madhya Pradesh, Ấn Độ, ngày 18/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Ấn Độ, vụ tai nạn xảy ra khoảng 1h30 trên đường Sheetlamata Mandir. Chiếc xe tải đâm vào những người đang chờ bên vệ đường bên ngoài ngôi đền, sau đó lao vào cổng đền. Trước đó, một số thông tin cho biết số người thương vong lên tới hơn 50 người, trong đó 13 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương, có 4-5 người trong tình trạng nguy kịch.

Theo một điều tra viên, hệ thống phanh của xe tải có thể đã gặp sự cố. Tài xế được cho là đã cố đánh lái sang trái để tránh đâm trực diện vào đoàn người. Nếu tiếp tục đi thẳng, chiếc xe có thể lao vào đám đông gồm khoảng 600-700 người.

Nhà chức trách đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.