Xe tải đâm trúng máy bay Boeing, tài xế mắc kẹt trong cabin

Sáng 24/10, một chiếc xe tải đã mất lái và lao vào khu vực trưng bày máy bay tại trạm xăng ở Regente Feijó, nội thành São Paulo, Brazil.

Vụ tai nạn xảy ra bên vệ đường cao tốc Raposo Tavares (SP-270), tại km 543, vào khoảng 11h43. Cú va chạm mạnh đến nỗi chiếc Boeing đang đứng yên bị đẩy lùi gần 15 mét, làm hư hỏng hoàn toàn phần mũi và bộ phận càng hạ cánh.

Chiếc xe tải đâm thẳng vào máy bay Boeing. Ảnh: Jam Press

Theo thông tin từ Cảnh sát Giao thông Đường bộ (PMRv), tài xế 46 tuổi bị mắc kẹt trong cabin xe tải.

Theo Cart, công ty quản lý đường cao tốc, chiếc xe đang di chuyển về thủ đô thì tài xế mất lái, chệch khỏi đường và lao vào khu vực riêng, nơi xảy ra va chạm với máy bay đang được trưng bày.

Theo báo cáo, tài xế vẫn tỉnh táo khi được giải cứu và thậm chí còn gọi điện cho ông chủ của mình tại công ty vận tải dù bị một vết thương sâu ở đầu. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Khu vực Presidente Prudente (SP).

Tài xế đã được giải cứu khỏi đống đổ nát. Ảnh: Jam Press

Trạm xăng Posto Rodomaster nằm dọc theo đường cao tốc Raposo Tavares nổi tiếng với những cột mốc liên quan đến hàng không.

Được trìu mến gọi là "Boeing trên đường", trạm dịch vụ này có 2 chiếc máy bay chở hàng Boeing 727-200 và một chiếc máy bay phản lực Embraer làm điểm thu hút khách du lịch.

Công ty vận hành đường cao tốc CART xác nhận vụ tai nạn xảy ra trên đất tư nhân nên không có làn đường nào bị đóng.

Các đội phòng vệ dân sự đã phong tỏa khu vực sân trước trong khi các đội cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát.

Các nhà chức trách đang xem xét khả năng tài xế đột ngột bị ốm là nguyên nhân xảy ra tai nạn, nhưng cho biết toàn bộ sự việc vẫn đang được điều tra.