Xe tải cơi nới thành thùng gần 40cm, bị phát hiện trên đường Hòa Lạc - Hòa Bình

Ngày 23/11, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, chiều 22/11, Đội CSGT đường bộ số 11 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội tổ chức dừng, kiểm tra ô tô tải biển kiểm soát 19B-173.xx lưu thông trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình do có dấu hiệu cơi nới thành thùng.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định chiều cao thành thùng xe thực tế là 1.115mm, trong khi thông số ghi trong giấy chứng nhận kiểm định chỉ 720mm. Như vậy, thành thùng phương tiện đã bị nâng cao thêm 395mm so với thông số được kiểm định.

Với hành vi điều khiển xe có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định, tài xế Q.C.T. (sinh năm 1996) bị phạt 2,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngoài ra, tài xế còn bị phạt 10 triệu đồng do điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng có thu tiền.

Lực lượng chức năng cắt thành thùng xe người vi phạm. (Ảnh minh họa).

Đối với chủ phương tiện là Công ty TNHH T.P.K.B, lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 58 triệu đồng về hành vi đưa xe tải có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật được kiểm định tham gia giao thông. Doanh nghiệp này còn bị phạt 46 triệu đồng vì giao phương tiện cho người làm công thực hiện hành vi vận chuyển hàng hóa có thu tiền trái quy định.

Tổng mức xử phạt đối với tài xế và chủ phương tiện lên tới 116,5 triệu đồng.

Nhiều trường hợp xe tải cơi nới thùng bị xử lý

Không chỉ vụ việc trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình, thời gian gần đây, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp xe tải tự ý thay đổi kết cấu, kích thước thành thùng, thậm chí kết hợp với các vi phạm về tải trọng và điều kiện vận chuyển hàng hóa.

Trước đó, ngày 16/11, CSGT Hà Nội thông tin việc xử lý một xe ben biển kiểm soát 29H-889.xx lưu thông trên đường Nguyễn Chí Thanh. Qua xác minh, tài xế vi phạm nhiều lỗi, gồm làm rơi vãi đất đá xuống đường, che lấp biển số, điều khiển xe có kích thước thùng không đúng thông số kiểm định và chở hàng vượt trọng tải cho phép từ trên 30% đến 50%.

Với các vi phạm này, tài xế dự kiến bị phạt 32,5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Chủ phương tiện là doanh nghiệp bị xử phạt dự kiến 80 triệu đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị tước chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, tem kiểm định và phù hiệu xe trong thời hạn 2 tháng.

Một trường hợp khác được Cục CSGT thông tin ngày 13/11 xảy ra tại Hưng Yên. Qua phản ánh của người dân trên ứng dụng VNeTraffic, lực lượng chức năng xác minh xe tải biển kiểm soát 89A-591.CD có các vi phạm gồm không gắn đầy đủ biển số, tự ý thay đổi kích thước thành thùng và chở hàng vượt tải trọng cho phép 47,79%.

Tổng mức phạt dự kiến đối với tài xế là 63 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Phương tiện còn bị áp dụng hình thức tước quyền sử dụng tem kiểm định trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, ngày 3/2, trên tuyến quốc lộ 32, lực lượng CSGT Hà Nội cũng phát hiện xe tải biển kiểm soát 29C-619.xx có kích thước thùng không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định. Tài xế và chủ phương tiện bị lập biên bản xử lý, với tổng mức phạt hơn 60 triệu đồng.

Những vụ việc trên cho thấy tình trạng tự ý thay đổi kích thước thành thùng xe vẫn là một trong những hành vi vi phạm cần được kiểm soát chặt chẽ trong hoạt động vận tải hàng hóa.

Cơi nới thành thùng xe bị phạt thế nào theo quy định?

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026/NĐ-CP, hành vi điều khiển ô tô có kích thước thùng xe không đúng thông số kỹ thuật ghi trong giấy chứng nhận kiểm định bị xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13.

Đáng chú ý, trách nhiệm pháp lý không chỉ đặt ra đối với người trực tiếp điều khiển phương tiện. Chủ xe cũng có thể bị xử phạt nếu đưa phương tiện đã bị thay đổi kích thước thùng không đúng quy định tham gia giao thông.

Đối với chủ phương tiện là tổ chức, mức xử phạt được áp dụng theo quy định riêng tại Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP và các nội dung sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Điều này có nghĩa, việc chủ xe giao phương tiện cho tài xế sử dụng không đồng nghĩa với việc được miễn trách nhiệm khi phương tiện vi phạm. Tùy hành vi cụ thể, cả người điều khiển và chủ phương tiện đều có thể bị xử lý.

Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể phải chịu các hình thức xử phạt bổ sung như trừ điểm giấy phép lái xe; phương tiện có thể bị tước giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định hoặc phù hiệu theo trường hợp được pháp luật quy định.

Việc tự ý nâng thành thùng nhằm tăng thể tích chứa hàng không chỉ làm sai lệch thông số kỹ thuật đã được kiểm định mà còn tiềm ẩn nguy cơ chở hàng quá tải, khiến phương tiện mất ổn định khi vận hành, tăng nguy cơ lật xe, rơi vãi hàng hóa và gây tai nạn cho các phương tiện khác.

Để bảo đảm an toàn giao thông, chủ phương tiện và doanh nghiệp vận tải cần kiểm tra, duy trì đúng kết cấu, kích thước thùng xe theo thông số kỹ thuật được chứng nhận; không tự ý cắt, nối, nâng thành thùng khi chưa thực hiện thủ tục cải tạo theo quy định. Người điều khiển phương tiện cần kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe trước khi lưu thông, chấp hành nghiêm quy định về tải trọng và kích thước hàng hóa được phép chuyên chở.