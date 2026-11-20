Chiếc xe tải rơi xuống sông đang được trục vớt lên. (Ảnh: HP)

Công an xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, khoảng 6 giờ 30 phút sáng nay 20/11, xe ô-tô tải tự đổ mang biển kiểm soát 73A-464.xx do ông Phạm Văn Thuyên (sinh năm 1982), trú thôn Quảng Châu, xã Hòa Trạch điều khiển, chở vật liệu xây dựng lưu thông theo hướng tây-đông.

Khi đến cầu Tùng Lý ở thôn Quảng Châu, chiếc xe bất ngờ mất lái, tông mạnh vào lan can cầu rồi rơi xuống sông Tùng Lý, một nhánh của sông Loan chảy qua địa bàn xã. Vụ tai nạn khiến hai nhịp lan can cầu gãy với chiều dài khoảng 10m. Chiếc xe ben chìm dưới lòng sông.

Sau khi xe rơi xuống nước, anh Thuyên may mắn thoát khỏi cabin và bơi được vào bờ. Tuy nhiên, nạn nhân bị thương nặng nên được người dân và lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đến Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới cấp cứu.

Đoạn lan can cầu Tùng Lý ở Quảng Châu bị tông gãy trước khi xe lao xuống sông. (Ảnh: HP)

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Trạch nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng liên quan hỗ trợ đưa người bị nạn đi cấp cứu, triển khai cứu hộ phương tiện và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Chiều nay, lực lượng chức năng và gia đình tổ chức trục vớt chiếc xe ben; đồng thời tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.