Xe tải chở phế cháy rụi trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn

Xe tải cùng phế liệu bị thiêu rụi.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 16/10 trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP.HCM.Thời điểm trên, xe tải đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bốc cháy phía đầu xe.

Phát hiện xe bị cháy, tài xế nhanh chóng dừng xe để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa lan nhanh ra phía thùng xe chứa phế liệu.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Thời điểm xe tải bùng cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, xe tải cùng phế liệu bị thiêu rụi. Vụ cháy xảy ra dưới cầu vượt Vành đai 3 đang thi công, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được lực lượng chức năng điều tra, thống kê.