Xe tải chở nghêu ốc tông gãy lan can cầu, một người tử vong

Ngày 12/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Rạch Miễu 1.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h15 cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 79H-078XX (chưa rõ danh tính người cầm lái) lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Trên xe lúc này có 3 người gồm: anh Bùi Tuấn A., anh Lương Tấn Đ. (cùng 27 tuổi, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) và anh Bùi Thanh T. (39 tuổi, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Khi di chuyển đến khu vực gần trụ đèn BT5-25 (thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), xe tải bất ngờ mất lái, tông mạnh vào lan can cầu.

Cú va chạm mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ; anh Đ. và anh Tuấn A. bị thương phần mềm.

CSGT điều tiết giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Một đoạn lan can bị gãy sau cú tông của xe tải.

Tại hiện trường, một đoạn lan can dài khoảng 3m bị gãy, hư hỏng nặng. Xe tải cũng bị hư hỏng, nhiều thùng hàng chứa ốc hương, nghêu... rơi xuống mặt đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.