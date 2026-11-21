Tối 20/11, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Đăk Plô (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong, hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 cùng ngày, ông N.V.T. (59 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe tải biển kiểm soát 38C-109.03 chở heo giống, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) theo hướng Bắc - Nam.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến Km 1419, đoạn qua thôn Măng Khên (xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi) xe tải bất ngờ lật nghiêng, trượt sang bên trái đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe còn có hai phụ xe là ông L.H.Q. (32 tuổi) và ông T.V.H. (50 tuổi, cùng trú tỉnh Quảng Trị).

Vụ tai nạn khiến ông H. tử vong tại chỗ, ông Q. bị thương nhẹ. Tài xế T. cũng bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Đăk Glei cấp cứu.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng.

Thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, thiệt hại tài sản ban đầu ước tính khoảng 100 triệu đồng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi, vị trí xảy ra tai nạn là đoạn đường hai chiều, mặt đường bê tông, có độ dốc theo hướng Bắc - Nam và nằm trên đoạn đường cong.

Nhận định ban đầu, khi điều khiển xe tải xuống dốc, qua đoạn đường cong, tài xế không làm chủ được tốc độ, dẫn đến phương tiện lật nghiêng và trượt sang bên trái đường.