Xe tải chở hàng tông gãy lan can cầu ở Đồng Tháp, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, xe tải mang biển kiểm soát 79H-078XX (chưa rõ danh tính người cầm lái) lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1 theo hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Trên xe lúc này có 3 người gồm: Anh Bùi Tuấn A., anh Lương Tấn Đ. (cùng 27 tuổi, ngụ phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long) và anh Bùi Thanh T. (39 tuổi, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Rạch Miễu 1, đoạn thuộc địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

Khi di chuyển đến khu vực gần trụ đèn BT5-25 (thuộc địa phận phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp), xe tải bất ngờ mất lái, tông mạnh vào lan can cầu. Cú va chạm mạnh khiến anh T. tử vong tại chỗ; anh Đ. và anh Tuấn A. bị thương phần mềm.

Cảnh sát giao thông điều tiết giao thông, phục vụ công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải bị lật, phần thân và đuôi xe nằm chắn ngang mặt cầu. Một đoạn lan can cầu bị hư hỏng nặng, hàng hóa trên xe văng tung tóe ra mặt đường.

Ngay sau tai nạn, lực lượng Cảnh sát giao thông đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.