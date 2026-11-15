Ngày 15/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe tải chở đá bị lật nghiêng bên đường tại khu vực cầu Châu Đình, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

Xe tải chở hàng tấn đá nặng lật nghiêng bên đường.

Theo hình ảnh từ clip, chiếc xe tải nằm nghiêng sát mặt đường, phần thùng xe bị đổ khiến nhiều khối đá lớn cùng đá vụn rơi vương vãi trên mặt đường. Đáng chú ý, một số khối đá có kích thước lớn, trọng lượng ước tính hàng tấn nằm chắn ngay khu vực xảy ra tai nạn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua đây.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, chiếc xe tải đang vận chuyển đá từ mỏ về cơ sở chế biến thì bất ngờ gặp sự cố và bị lật nghiêng.

Ông Quán Vy Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, xác nhận chiếc xe tải chở đá từ khu vực Văn Lợi về điểm chế biến. Vụ việc không gây thương vong về người. Sau khi xảy ra sự cố, các lực lượng liên quan đã tiến hành cẩu các khối đá, giải tỏa khu vực, bảo đảm hành lang an toàn giao thông.

Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ lật xe cần được cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ.