Xe tải chở đất chạy rầm rập, học sinh đến trường trong sự bất an

Nguy hiểm luôn rình rập học sinh mỗi ngày đến trường.

Xe chở đất gây bụi, mất an toàn

Thời gian qua, người dân và học sinh tại thôn Trường Phước (xã Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) luôn thấp thỏm bất an mỗi khi đưa đón con đi học và lưu thông trên tuyến đường ĐX821.

Mỗi ngày, xe chở đất phục vụ thi công các công trình cùng nhiều phương tiện khác lưu thông dày đặc, gây bụi, khiến mặt đường xuống cấp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là học sinh.

Ghi nhận trưa ngày 5/10, các xe tải chở đất nối đuôi nhau chạy trên đường. Dù có phương tiện tưới nước nhưng không ngăn được bụi bẩn. Do mặt đường hẹp, mỗi khi các xe tránh nhau gây cản trở giao thông.

Mặt đường hẹp, các xe tải tránh nhau khiến việc đi lại khó khăn.

Anh Trần Văn Nghĩa, người dân thôn Trường Phước cho biết, những tháng gần đây, xe tải chở đất phục vụ các dự án hoạt động liên tục, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Đặc biệt, từ đầu năm học đến nay, khi học sinh trở lại trường, nỗi lo của phụ huynh càng tăng thêm.

“Xe chạy cả ngày lẫn đêm. Dù có tưới nước nhưng không ngăn được bụi bẩn. Có cháu gái mặc áo dài, áo trắng đi học nhưng bụi bám bẩn nên phải quay về thay áo”, anh Nghĩa nói.

Nhiều rủi ro người dân và học sinh phải đối mặt mỗi khi phương tiện xe tải đi qua.

Gia đình anh Nghĩa có hai con, một cháu học lớp 6 và một cháu học lớp 9. Trước đây, các cháu có thể tự đi học, nhưng khi lượng xe tải tăng, gia đình phải đưa đón để bảo đảm an toàn.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, bụi còn bay vào nhà dân. Nhiều gia đình phải đóng cửa cả ngày, trong khi bụi bám vào vật dụng và tiếng xe chạy gây ồn ào.

Bà Hồ Thị Tình, người dân thôn Trường Phước cho biết, mỗi ngày bà phải đưa đón hai cháu đến trường, rồi đến trưa lại đón về.

Lo sợ mất an toàn, bà Tình phải bỏ thời gian để đưa cháu đến trường và đi về mỗi ngày.

“Xe tải chở đất qua lại mỗi ngày, mặt đường hẹp, lề đường hư hỏng nên rất khó khăn, không có nơi để tránh. Nhiều trường hợp bị ngã xe nên phụ huynh không an tâm, phải đưa đón mỗi ngày. Tai nạn giao thông luôn rình rập trên tuyến đường này”, bà Tình nói.

Ông Trần Ngọc Hoàng, Trưởng thôn Trường Phước, cho biết thôn có hơn 360 hộ với 1.413 nhân khẩu, trong đó hơn 168 hộ dân sống dọc tuyến đường và chịu ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn.

Mặt đường hẹp chỉ đủ cho phương tiện, lề đường hai bên cũng bị hư hỏng, hõm sâu.

Theo ông Hoàng, lượng xe phục vụ các công trình và vận chuyển đất qua tuyến đường ngày càng lớn. Trước tình trạng bụi và mất an toàn giao thông, người dân đã nhiều lần phản ánh.

“Cuối tháng 8, người dân thôn đã 2 lần chặn xe để phản ánh tình trạng xe chạy nhanh, gây bụi và ảnh hưởng đến cuộc sống. Thôn cũng đã có tờ trình gửi lên xã”, ông Hoàng cho biết.

Một phương tiện xe chở đất bị lật.

Người dân đề nghị các đơn vị có phương tiện lưu thông trên tuyến giảm tốc độ, thực hiện tưới nước, sửa chữa những đoạn đường hư hỏng và hạn chế xe chạy vào giờ cao điểm.

Nguy hiểm rình rập

Theo ông Cáp Hữu Huy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Lăng, lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đường rất đông, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi học của học sinh.

“Mùa mưa thì bùn, mùa hè thì bụi. Xe tải lớn lưu thông nhiều, có những thời điểm xe chiếm hết phần đường, học sinh phải đi trên vỉa hè”, ông Huy nói.

Người dân, học sinh mỗi ngày đi lại trên tuyến đường này luôn cảm thấy "thót tim".

Lãnh đạo nhà trường cho biết, khoảng 100 học sinh của trường thường xuyên đi lại trên tuyến đường này. Lưu lượng xe lớn khiến việc đi lại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, nhất là với học sinh tự đi xe đạp. Vào mùa mưa, tình trạng càng đáng lo ngại.

Trường Tiểu học Hải Lăng hiện có 5 điểm trường, với hơn 1.000 học sinh; trong đó điểm chính có 274 học sinh.

Điểm trường Mầm non Hải Lăng nằm trên tuyến đường này cũng bị ảnh hưởng.

Ông Nguyễn Đức Phong, Chủ tịch UBND xã Hải Lăng cho biết, đường ĐX821 kết nối cao tốc với Quốc lộ 1 nên mật độ phương tiện lưu thông lớn. Một số công trình đang triển khai trên địa bàn kéo theo lượng xe vận chuyển vật liệu tăng.

Theo ông Phong, tình trạng một số xe chở vật liệu chạy nhanh, gây bụi nhưng chưa thực hiện tưới nước đầy đủ khiến người dân bức xúc.

Phương tiện chở đất trọng tải lớn và dài gây khó khăn cho các phương tiện khác.

Lãnh đạo xã đã chỉ đạo lực lượng túc trực, điều tiết giao thông trên tuyến. Ngày 28/8, UBND xã ban hành văn bản liên quan đến việc bảo đảm giao thông, vệ sinh môi trường trên tuyến đường này.

Mặt đường đọng thành vũng bùn và xuất hiện hư hỏng, cản trở lưu thông.

Xã cũng yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra, nắm bắt tình hình; đề nghị doanh nghiệp, đơn vị vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình vận chuyển. Đặc biệt, chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, nhất là vào các khung giờ học sinh đến trường, tan học; chấn chỉnh phương tiện chạy quá tốc độ, quá tải, cơi nới, để hàng hóa rơi vãi.

Lo ngại tăng lên vào mỗi giờ tan trường, học sinh và phụ huynh đi lại đông.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị thi công, đơn vị vận tải qua tuyến đường này như Tập đoàn Sơn Hải, Công ty Thái Gia Bảo, Công ty Thành An, xã đề nghị chấp hành nghiêm quy định về an toàn giao thông, điều khiển phương tiện đúng tốc độ khi qua khu vực đông dân cư, trường học và nơi có đông người.

Ông Phong cho biết, tuyến đường hiện khá hẹp trong khi xe tải lớn lưu thông thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hai bên đường có những đoạn xuống cấp, lề đường xuất hiện các hố sâu.

Xe chở đất gây bụi, ảnh hưởng đến cuộc sống, người dân phải bơm nước tưới.

UBND xã Hải Lăng dự kiến làm việc với Sở Xây dựng để tìm giải pháp xử lý tình trạng giao thông trên tuyến ĐX821.