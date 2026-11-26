Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy một chiếc xe tải chở cát đang lùi xuống đoạn đường dốc có không gian khá chật hẹp.

Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng về phía sân vườn của một hộ dân. Những người có mặt trong sân may mắn đã kịp lùi ra xa, tránh được tình huống nguy hiểm.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài xế khi điều khiển phương tiện chở hàng nặng trên những đoạn đường dốc, nhỏ hẹp, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.

Khi thực hiện thao tác lùi xe, tài xế cần quan sát kỹ địa hình, kiểm soát tốc độ và bảo đảm khoảng cách an toàn với những người xung quanh.

Khoảnh khắc xe tải chở cát bất ngờ lật nghiêng vào sân nhà dân khi đang lùi xuống dốc - Nguồn video: Báo Tiền Phong