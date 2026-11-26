Xe tải chở cát lùi xuống dốc hẹp, khoảnh khắc tiếp theo khiến nhiều người thót tim
Chiếc xe tải chở cát đang lùi xuống con dốc hẹp thì bất ngờ lật nghiêng vào sân nhà dân. May mắn, những người có mặt tại đây đều kịp thời tránh xa phương tiện.
Đoạn clip do camera an ninh ghi lại cho thấy một chiếc xe tải chở cát đang lùi xuống đoạn đường dốc có không gian khá chật hẹp.
Trong quá trình di chuyển, chiếc xe bất ngờ lật nghiêng về phía sân vườn của một hộ dân. Những người có mặt trong sân may mắn đã kịp lùi ra xa, tránh được tình huống nguy hiểm.
Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài xế khi điều khiển phương tiện chở hàng nặng trên những đoạn đường dốc, nhỏ hẹp, đặc biệt tại khu vực đông dân cư.
Khi thực hiện thao tác lùi xe, tài xế cần quan sát kỹ địa hình, kiểm soát tốc độ và bảo đảm khoảng cách an toàn với những người xung quanh.
Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/xe-tai-cho-cat-lui-xuong-doc-hep-khoanh-khac-tiep-theo-khien-nhieu-nguoi-thot-tim-56921.html