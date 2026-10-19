Xe tải chở cá cháy ngùn ngụt trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Điều kiện của người được nhận làm con nuôi là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, không có cơ hội sống trong gia đình gốc. Đó là một trong những nội dung của tờ trình của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng trình bày trước Quốc hội, sáng 19-10.