Xe tải che, tháo biển số làm rơi vãi vật liệu ra đường: Cần siết chặt kiểm soát từ các công trường

Những thủ đoạn không mới nhưng chưa được ngăn chặn triệt để này gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện, phát hiện và xử lý vi phạm qua hệ thống camera phạt nguội, khiến đường phố Hà Nội bụi bẩn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe tải không rõ biển số lưu thông trên quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa. Ảnh: Dung Nhi

Xe tải che biển số, đường phố gánh bụi bẩn

Theo ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, trên một số tuyến đường có mật độ xe tải lưu thông cao như: Đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Lê Trọng Tấn, đường 32, Văn Tiến Dũng, Võ Chí Công..., tình trạng phương tiện che mờ, che khuất biển số, thậm chí không gắn đầy đủ biển số vẫn diễn ra.

Cụ thể tại đường Lê Trọng Tấn (phường Hà Đông), mỗi ngày có nhiều xe tải lưu thông, trong đó không ít phương tiện vận chuyển đất, cát và vật liệu xây dựng. Một số xe vừa rời công trường, bánh xe còn bám đầy bùn đất, gây nên những vệt bẩn trên mặt đường...

Trên đường 70, đoạn qua các phường Xuân Phương, Tây Mỗ, Đại Mỗ, xe tải chở vật liệu xây dựng, phế thải thường xuyên qua lại. Dù thùng hàng đã được phủ bạt, một số phương tiện vẫn để nước bẩn, bùn đất, cát sỏi rơi vãi xuống đường. Đáng chú ý, biển số của nhiều xe bị bùn đất che khuất, gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện và phát hiện vi phạm.

Ghi nhận của phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ngày 21-10, trên quốc lộ 6, đoạn qua khu vực Yên Nghĩa - Xuân Mai (phường Yên Nghĩa và phường Chương Mỹ), một xe tải ben có biển số phía sau bị che khuất, không thể nhận diện rõ qua hình ảnh. Bùn đất bám dày ở bánh và gầm xe rơi trực tiếp xuống mặt đường, để lại những vệt nước bẩn, bùn đất và sỏi đá kéo dài theo hướng di chuyển. Tại một số đoạn, mặt đường loang nước, lẫn bùn đất, sỏi đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Theo công nhân Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Chi nhánh Cầu Diễn (URENCO 7), tình trạng xe tải vận chuyển vật liệu xây dựng làm rơi vãi bùn đất trên Đại lộ Thăng Long, đường Phạm Hùng, đường 32 và các khu vực giáp ranh diễn ra khá phổ biến. Một số lái xe cố tình bôi bùn đất làm mờ biển số, thậm chí tháo biển số khi vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải nhằm né tránh camera giám sát và sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm

Dù tìm cách né tránh sự kiểm soát, nhiều lái xe vi phạm vẫn bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Theo Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội), từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử lý 13 trường hợp ô tô tải vi phạm quy định về biển kiểm soát, với tổng số tiền phạt khoảng 281 triệu đồng; 12 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, có 6 trường hợp điều khiển xe gắn biển số bị che lấp, làm thay đổi chữ, số; 3 trường hợp điều khiển xe có biển số không rõ chữ, số; 3 trường hợp điều khiển xe không gắn đủ biển số...

“Trước tình trạng lái xe tải cố tình che, làm sai lệch biển kiểm soát để né tránh bị phát hiện, Đội đã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường có nhiều công trình xây dựng, khu vực tập kết và vận chuyển vật liệu. Đồng thời, đơn vị phối hợp với công an các phường rà soát, xử lý hành vi che biển số, chở vật liệu không che chắn, để đất, cát rơi vãi ra đường”, Trung tá Phạm Văn Chiến cho biết.

Ở cấp cơ sở, Trưởng phòng Hạ tầng, đô thị và môi trường phường Phú Diễn Quách Anh Tuấn cho biết, trên địa bàn hiện có nhiều dự án đang triển khai cùng các công trình nhà ở riêng lẻ xây dựng mới, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tình trạng đất, cát, vật liệu rơi vãi trong quá trình vận chuyển.

Vì vậy, UBND phường đã yêu cầu các chủ đầu tư, hộ dân cam kết chấp hành quy định về vận chuyển đất thải; bố trí hệ thống xịt rửa phương tiện tại công trình trước khi ra đường, che chắn hàng hóa đúng quy định, không để vật liệu rơi vãi và vận chuyển trong khung giờ được phép.

Biển số bị che khuất, không rõ chữ, số hoặc không được lắp đặt đầy đủ không chỉ gây khó khăn cho việc nhận diện phương tiện, xử lý vi phạm mà còn cản trở quá trình xác minh khi xảy ra tai nạn giao thông hoặc sự cố rơi vãi vật liệu.

Bởi vậy, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chính quyền cơ sở cần siết chặt quản lý ngay từ công trường - nơi phát sinh hoạt động vận chuyển đất, đá, vật liệu xây dựng. Chủ đầu tư, đơn vị thi công cần kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi, bảo đảm bánh xe được vệ sinh sạch sẽ, thùng hàng và bạt phủ đáp ứng yêu cầu, biển số được lắp đặt đầy đủ, rõ ràng.

Các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải cũng phải nâng cao trách nhiệm, bảo đảm phương tiện đáp ứng đầy đủ điều kiện vận chuyển trước khi lưu thông. Chỉ khi trách nhiệm được thực hiện đồng bộ từ công trường đến đường phố, tình trạng xe tải che biển số, làm rơi vãi vật liệu mới có thể được ngăn chặn hiệu quả, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.