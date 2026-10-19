Xe tải cháy rụi trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Chiếc xe bốc cháy trên cao tốc. (Ảnh chụp lại màn hình)

Theo thông tin ban đầu, xe tải chở thủy hải sản do tài xế Lê Thái Linh (51 tuổi, quê An Giang) điều khiển lưu thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây, hướng từ Đồng Nai đi Khánh Hòa.

Khi đến Km31 (đoạn qua xã Tân Minh), tài xế bất ngờ nhìn qua gương chiếu hậu thấy thùng phía sau xe bốc cháy, nên đã điều khiển phương tiện tấp vào làn dừng khẩn cấp.

Ngay sau đó, tài xế cùng với một số người khác dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng không thành. Bên trong xe có nhiều đồ nhựa dễ cháy nên ngọn lửa tiếp tục cháy lan qua vị trí khác rất nhanh.

Clip trên mạng xã hội quay lại cảnh cháy xe trên cao tốc.

Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc có mặt tại hiện trường để phong tỏa. Cùng lúc này, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) điều tiết, ra khỏi cao tốc tại km38, nút giao ĐT.720, đi theo Quốc lộ 1 rồi vào lại cao tốc tại nút giao Quốc lộ 55.

Sau đó, Đội Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực 9 (Công an tỉnh Lâm Đồng) huy động xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Vụ cháy không ảnh hưởng đến người, nhưng chiếc xe cùng với tài sản bên trong bị thiêu rụi hoàn toàn.