Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, giao thông trên tuyến ùn ứ

Ngày 28/10, một xe tải mang biển số Cần Thơ bất ngờ bốc cháy khi lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây. Vụ việc xảy ra gần nút giao Bến Lức, thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh.

Hiện trường vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc di chuyển, tài xế phát hiện khói bốc lên từ phương tiện nên lập tức cho xe dừng vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa bùng phát mạnh và nhanh chóng lan rộng.

Tài xế đã sử dụng bình chữa cháy mini để xử lý sự cố nhưng không thành công. Đám cháy sau đó bao trùm toàn bộ xe tải, tạo thành cột khói cao hàng chục mét.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh điều động lực lượng cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp với đơn vị quản lý cao tốc triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn ngọn lửa tiếp tục lan rộng.

Sau khoảng 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt. Chiếc xe tải đã bị thiêu rụi, hư hỏng nặng.

Sự cố khiến giao thông qua khu vực xảy ra cháy bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển khó khăn. Để tránh khu vực hiện trường, một số tài xế lựa chọn đi theo quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình về các tỉnh miền Tây.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.