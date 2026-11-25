Clip ghi lại cho thấy cột khói đen kịt bốc cao ngút trời khi những ngọn lửa màu cam dữ dội bao trùm chiếc xe tải trên đường cao tốc ở Texas, Mỹ.

Theo cảnh sát, vụ nổ xảy ra khi tài xế đang lái xe trên đường cao tốc Eastex ở Houston thì chiếc xe tải lớn bị lật. Một chiến dịch khẩn cấp quy mô lớn đã được triển khai khi các đội xử lý vật liệu nguy hiểm lao đến hiện trường ngay sau 2 giờ chiều ngày 24/11.

Vụ hỏa hoạn lớn đã bùng phát trên tuyến đường cao tốc chính ở Houston. Nguồn: Click2Houston

Sở cứu hỏa Houston xác nhận một trường hợp tử vong, các báo cáo cho thấy tài xế đã tử vong bên trong xe.

Nguyên nhân vụ cháy chưa được xác định ngay lập tức, nhưng các quan chức cứu hỏa đã xác nhận chiếc xe bồn đang vận chuyển nhiên liệu.

Các làn đường hướng ra khỏi đường cao tốc vẫn bị đóng cửa trong nhiều giờ khi các đội cứu hộ bắt đầu công tác dọn dẹp và các nhà điều tra tai nạn bắt đầu công việc của họ.

Larry Crowson từ Sở Cảnh sát Houston cho biết: "Hiện tại chúng tôi phải cử một đội đến hiện trường để lật chiếc xe tải lên xem mặt đường có bị ảnh hưởng hay không".

Vụ cháy đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng và chậm trễ kéo dài. Các quan chức cho biết nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra .

Sự việc này xảy ra chỉ vài tuần sau khi 12 người bị thương trong vụ nổ kinh hoàng tại một nhà máy ở Brazil.

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy Pyrozzar ở Salto, São Paulo. Clip ghi lại được cho thấy những người chứng kiến hoảng sợ bỏ chạy khỏi đám cháy.

Nhà máy bỗng chốc bốc cháy dữ dội, tạo ra những cột khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên trời với tốc độ chóng mặt.

Trong số 12 nạn nhân bị thương có một chủ sở hữu công ty, sĩ quan cảnh sát quân sự, lính cứu hỏa và thường dân.

Các dịch vụ cấp cứu đã nhanh chóng đến hiện trường gần đường cao tốc Prefeito Hélio Steffen và đưa những người bị thương đến bệnh viện .

Ít nhất 60 lính cứu hỏa và 22 xe cứu hộ đã được điều động.