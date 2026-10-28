Xe tải bốc cháy trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương

Xe tải bị bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 28-10, tài xế điều khiển xe tải biển số 65H-013.XX chạy trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương, hướng từ TP. Hồ Chí Minh về miền Tây, đến Km21+800 thì phần đầu xe bất ngờ bốc khói. Phát hiện sự việc, tài xế đưa xe vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra. Ngay sau đó, lửa lan nhanh và bùng phát dữ dội. Tài xế hô hoán, dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

Lực lượng chức năng có mặt dập tắt ngọn lửa nhưng phương tiện gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nhận tin báo, lực lượng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông nhanh chóng phối hợp Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đến hiện trường dập lửa. Sau hơn 20 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy làm chiếc xe và toàn bộ hàng hóa bị thiêu rụi.Do ảnh hưởng của vụ cháy, giao thông trên cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện qua khu vực phải di chuyển chậm. Lực lượng CSGT đã điều tiết, hướng dẫn các phương tiện chuyển qua Quốc lộ 1 để tránh ùn tắc.Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.LONG GIANG