Xe tải bốc cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Rạng sáng 19/10, xe tải chở khay nhựa đựng cá lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo hướng Nam - Bắc. Khi đến Km31, đoạn qua xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, phương tiện bất ngờ bốc cháy.

Xe tải cháy dữ dội trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực điều động phương tiện cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai chữa cháy.

Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng dừng xe tại làn dừng khẩn cấp và tìm cách dập lửa.

Tuy nhiên, do gió thổi mạnh, hàng hóa trên xe dễ bắt lửa khiến đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. Khói đen bốc cao, bao trùm một đoạn cao tốc, gây ùn tắc giao thông kéo dài theo hướng Nam - Bắc.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông thuộc Đội 6, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với đơn vị quản lý tuyến cao tốc lập rào chắn, tổ chức phân luồng từ xa. Các phương tiện được hướng dẫn di chuyển theo quốc lộ 1 trước khi quay trở lại cao tốc.

Ít phút sau, đám cháy được khống chế. Tại hiện trường, xe tải bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung sắt; nhiều hàng hóa vương vãi trên mặt đường.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.