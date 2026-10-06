Xe tải bị nước cuốn, 3 người may mắn thoát nạn

Ngày 6/10, lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại khu vực đập tràn suối Xuân Thành để hỗ trợ đưa chiếc ô tô tải bị nước lũ cuốn lên bờ.

Chiếc xe tải bị nước cuốn, 3 người trên xe kịp thoát ra ngoài.

Trước đó, trưa cùng ngày, mưa lớn kéo dài tại Đà Lạt khiến nước từ thượng nguồn đổ về suối Xuân Thành, dòng chảy qua khu vực đập tràn dâng cao và chảy xiết.

Thời điểm này, anh N.T.C điều khiển ô tô tải chở nông sản, trên xe có thêm 2 người, lưu thông qua đập tràn suối Xuân Thành.

Khi xe đang di chuyển qua đập, dòng nước lớn bất ngờ cuốn phương tiện trôi về phía hạ nguồn nhiều mét rồi lật nghiêng.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế cùng 2 người trên xe nhanh chóng thoát khỏi cabin và lên bờ an toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo địa phương, đập tràn suối Xuân Thành là tuyến phục vụ đi lại, vận chuyển nông sản, hàng hóa của người dân trong khu vực. Khi thời tiết khô ráo, phương tiện có thể lưu thông qua đây.

Tuy nhiên, vào thời điểm mưa lớn, nước suối dâng cao, dòng chảy mạnh và xiết, việc lưu thông qua đập tràn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Người dân được khuyến cáo không cố vượt qua khu vực khi nước dâng cao, chảy mạnh.