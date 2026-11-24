Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra giữa xe tải ben với xe du lịch tại một giao lộ ngã tư trên địa bàn phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk vào khoảng 10h sáng nay 24/11, khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, vào thời điểm nêu trên, xe ô tô tải ben mang BKS 78H-012.11 của một doanh nghiệp khai thác, chế biến vật liệu xây dựng do ông Trần Quốc Toản (SN 1991, trú tại thôn Phước Nhuận, xã Xuân Phước, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy đến ngã tư Phan Chu Trinh – Võ Đông Giang trong Khu đô thị Nam Tuy Hòa, khu phố Phú Đông 3, phường Phú Yên đã tông vào xe ô tô du lịch BKS 78A-119.94. Sau cú va đập mạnh, thân xe du lịch ở phía bên phải móp méo, biến dạng, kính trước và sau xe vỡ nát.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hữu Toàn.

Vụ tai nạn đã khiến tài xế xe du lịch là ông Nguyễn Hải B (SN 1970, trú tại khu phố Bàn Nham Nam, phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk) cùng vợ là Nguyễn Thị Hồng Đ (SN 1970) bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu. Một người phụ nữ khác ngồi trên xe du lịch là bà Nguyễn Thị Minh H (SN 1965) tử nạn tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải ben rời khỏi hiện trường gần một giờ sau mới đến cơ quan Công an trình diện để khai báo thông tin liên quan.

Sau cú va đập mạnh, thân xe du lịch phía bên phải móp méo, biến dạng, kính trước và sau xe cũng một số linh kiện vỡ nát. Ảnh: Hữu Toàn.

Trong buổi trưa cùng ngày, Công an phường Phú Yên phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk và Viện KSND khu vực 11, Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Hai xe ô tô trong vụ tai nạn đã được tạm giữ để trưng cầu giám định an toàn kỹ thuật xe cơ giới, phục vụ công tác điều tra nguyên nhân để xử lý theo quy định pháp luật.