Xe tải bất ngờ lật nghiêng, nhiều khối đá lớn rơi xuống đường

Clip: Xe tải lật nghiêng, hàng tấn đá đổ tràn xuống đường ở xã Quỳ Hợp, Nghệ An.

Chiều 15/11, ông Quán Vy Giang - Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp - xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xe tải chở đá bị lật nghiêng, làm nhiều khối đá lớn đổ xuống đường.

“Vụ việc không có thương vong về người. Đơn vị cũng đã cẩu đá, giải tỏa hành lang an toàn giao thông”, ông Giang nói.

Hiện trường vụ việc.

Thông tin ban đầu, khoảng 15h cùng ngày, xe tải đang lưu thông đến khu vực cầu Châu Đình, xã Quỳ Hợp thì bất ngờ lật nghiêng bên đường. Nhiều khối đá trên thùng xe đổ tràn xuống, chắn một phần mặt đường, khiến người đi đường không khỏi hoảng hốt.

Thời điểm xảy ra sự việc, xe tải đang vận chuyển đá từ mỏ về cơ sở chế biến. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Hàng tấn đá đổ tràn xuống đường sau khi xe tải lật nghiêng.

Lực lượng chức năng huy động phương tiện cẩu các khối đá lớn, thu dọn đá vụn và giải tỏa khu vực nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

Nguyên nhân vụ lật xe đang được cơ quan chức năng làm rõ.