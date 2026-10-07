Xe tải bất ngờ lao vào quán tạp hóa bên QL14 qua Lâm Đồng, 3 người trọng thương

Khoảng 9h ngày 7/10, trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14), đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe tải BKS 71H-012.xx lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng Lâm Đồng - Đắk Lắk. Khi đến đoạn qua thôn Đức Hòa, xe bất ngờ lao vào một quán tạp hóa bên đường.

Vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình bị thương nặng, gồm: P.T.T.N. (SN 1987), bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng; P.T.T.T. (SN 1989), bị gãy xương cẳng chân và N.P.H.L. (SN 2022), bị gãy xương cánh tay, xương đùi.

Các nạn nhân sau đó được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cấp cứu.

Theo Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil, cả 3 nạn nhân đều bị thương nặng. Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ đã tập trung cấp cứu, ổn định tình trạng ban đầu trước khi chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên tiếp tục điều trị.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để tổ chức xử lý, xác minh nguyên nhân.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.