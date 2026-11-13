Xe tải bất ngờ lao vào nhà khi nhiều người đang chuẩn bị ăn sáng

Khoảng 7 giờ ngày 13/11, nhiều người trong căn nhà số 975, đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc, TP Hồ Chí Minh chuẩn bị hàng hóa bán đồ ăn sáng thì bất ngờ chiếc xe tải lưu thông theo hướng từ đường Trần Văn Giàu về Hương lộ 80 bất ngờ lao qua làn đường chiều ngược lại tông thẳng vào.

Xe tải lao vào tông sập phần mặt tiền nhà dân.

Những người trong căn nhà nhanh chân bỏ chạy nên không ai bị thương. Cú va chạm mạnh làm phần mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá và khung sắt văng tung tóe; đầu xe tải biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhiều tài sản, vật dụng dùng để buôn bán trong căn nhà bị hư hỏng.

Nhiều người trong nhà nhanh chân thoát nạn.

Phần phía trước căn nhà bị đổ sập.

Sự cố giao thông xảy ra khiến tuyến đường Vĩnh Lộc bị ùn ứ hơn 3km. Công an phường Tân Vĩnh Lộc phối hợp với CSGT điều tra làm rõ nguyên nhân, giải tỏa hiện trường đồng thời phân luồng, chuyển hướng dòng phương tiện để tránh ùn tắc.