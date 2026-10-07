Xe tải bất ngờ bốc cháy khi vào cây xăng dầu

Khoảng 9h ngày 7/10, trong quá trình đi công tác trên địa bàn, Đại úy Nguyễn Hữu Tùng, cán bộ Công an phường Hải Lĩnh (Thanh Hóa), phát hiện một xe tải đang vào cây xăng 888, phường Hải Lĩnh để đổ dầu thì bất ngờ xảy ra cháy.

Hiện trường vụ xe tải bốc cháy khi vào cây xăng dầu đổ nhiên liệu

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Nguyễn Đình Bảng (SN 1989, trú tại Quỳnh Mai, Nghệ An) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 37H-056.21 vào cây xăng để đổ nhiên liệu. Trong quá trình tiếp nhiên liệu, chiếc xe bất ngờ bốc cháy, tạo nguy cơ cháy lan tại khu vực kinh doanh xăng dầu.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, Đại úy Nguyễn Hữu Tùng (Công an Thanh Hóa) đã nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ nhân viên cây xăng và những người có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy.

Với sự ứng phó kịp thời, đám cháy được khống chế, hạn chế nguy cơ cháy lan sang khu vực cây xăng, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn cho người dân, phương tiện và tài sản xung quanh.

Sự việc là lời cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ tại các khu vực kinh doanh, tiếp nhiên liệu; đồng thời cho thấy vai trò của việc phát hiện sớm và xử lý nhanh các tình huống cháy ngay từ ban đầu.