Xe SUV Honda sử dụng động cơ V6, giá gần 1,2 tỷ đồng

So với đời 2026, giá bán Honda Passport 2027 tăng 245 USD (6,37 triệu đồng). Đáng chú ý hơn, phiên bản địa hình TrailSport có mức tăng tới 1.345 USD (34,96 triệu đồng), từ 48.650 USD (1,265 tỷ đồng) lên 49.995 USD (1,300 tỷ đồng), trong khi Honda đồng thời bổ sung một loạt nâng cấp nhằm cải thiện khả năng vận hành trên địa hình khó.

Honda Passport 2027.

Ở phiên bản Passport RTL tiêu chuẩn, những thay đổi chủ yếu nằm ở màu sơn khi Smoke Blue Pearl thay thế cho Obsidian Blue Pearl. Mẫu crossover này vẫn được trang bị hệ thống đèn LED, kính chắn gió cách âm, mâm xe 18 inch đi kèm lốp bốn mùa, cửa hậu đóng mở điện và kính phía sau tối màu.

Khoang nội thất cũng duy trì danh sách trang bị tương đối đầy đủ, gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, màn hình thông tin giải trí 12,3 inch và hệ thống âm thanh 9 loa. Người dùng còn có ghế trước bọc kết hợp da và vải tích hợp sưởi, vô-lăng bọc da, điều hòa tự động 3 vùng, gương chiếu hậu chống chói tự động, sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống đèn chiếu sáng nội thất.

Trong khi bản RTL tiêu chuẩn gần như giữ nguyên cấu hình, Honda Passport TrailSport 2027 được nâng cấp đáng kể về khả năng vận hành địa hình. Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống treo mới giúp tăng khoảng sáng gầm thêm 36 mm, tương đương khoảng 1,4 inch.

Thay đổi này giúp Passport TrailSport có khoảng sáng gầm tốt hơn khi di chuyển trên những cung đường gồ ghề, đồng thời góp phần tạo nên diện mạo khỏe khoắn hơn cho mẫu crossover. Ngoại thất cũng được thiết kế lại với phần đầu xe mới, vòm bánh xe nổi bật hơn và đèn LED màu hổ phách tích hợp tại khu vực hốc hút gió trên nắp ca-pô. Honda đồng thời bổ sung vô-lăng sưởi và hệ thống camera TrailWatch vào danh sách trang bị tiêu chuẩn của phiên bản này.

Khả năng chinh phục địa hình của Honda Passport TrailSport 2027 còn được hỗ trợ bởi đèn sương mù, tấm chắn gầm và các móc kéo cứu hộ. Xe sử dụng mâm 18 inch kết hợp lốp địa hình, thay cho cấu hình thiên về đường nhựa trên bản tiêu chuẩn. Bên trong, TrailSport được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, thảm sàn bốn mùa và ghế bọc vải kết hợp HondaTex với các chi tiết nhấn màu cam, qua đó tạo sự khác biệt so với Passport RTL.

Cao cấp hơn là Honda Passport TrailSport Elite 2027 với giá khởi điểm 53.695 USD (1,396 tỷ đồng), tăng 1.045 USD (27,17 triệu đồng) so với phiên bản trước. Ngoài những nâng cấp tương tự TrailSport tiêu chuẩn, TrailSport Elite bổ sung gương chiếu hậu chống chói tự động, đèn chiếu sáng bậc cửa và cửa cốp sau đóng mở điện không cần dùng tay. Khoang nội thất của phiên bản này cũng được nâng cấp với ghế trước bọc da đục lỗ có chức năng sưởi và thông gió, ghế sau có sưởi, rèm che nắng phía sau và hệ thống âm thanh cao cấp Bose 12 loa.

Honda cũng nâng cấp gói Blackout dành cho Passport TrailSport và TrailSport Elite. Gói trang bị này mang đến diện mạo mạnh mẽ hơn nhờ các chi tiết ốp cản trước và cản sau màu đen, kết hợp cùng logo màu tối và bộ mâm 18 inch sơn đen. Cách phối màu đồng nhất giúp hai phiên bản TrailSport tạo cảm giác hầm hố hơn, phù hợp với định hướng thiết kế và khả năng vận hành địa hình của dòng xe.

Bất kể lựa chọn phiên bản nào, Honda Passport 2027 đều sử dụng động cơ V6 dung tích 3,5 lít. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 349 Nm. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn.

- Video giới thiệu Honda Passport 2027. Nguồn: Honda.