Xe SUV hạng sang Mercedes-AMG G 63 cũ hạ giá gần 1 tỷ đồng vẫn khó tìm khách

Thị trường ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt ở phân khúc xe sang và siêu sang, đang trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn. Nhiều mẫu xe có giá trị lớn được các showroom điều chỉnh giá bán, thậm chí chấp nhận lỗ hàng trăm triệu đến cả tỷ đồng để thu hồi dòng tiền. Tuy nhiên, việc giảm giá chưa đủ giúp thanh khoản thị trường này cải thiện rõ rệt khi người mua vẫn thận trọng với những khoản chi hàng tỷ đồng.

Trong bối cảnh đó, Mercedes-AMG G 63, mẫu SUV hạng sang từng được giới nhà giàu Việt Nam săn đón, cũng không nằm ngoài xu hướng giảm giá.

Mercedes-AMG G63 sản xuất năm 2021.

Một showroom chuyên kinh doanh xe sang đã qua sử dụng tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội đang chào bán chiếc Mercedes-AMG G 63 sản xuất năm 2021 với giá 6,2 tỷ đồng. Trước đó, xe được rao bán ở mức 7 tỷ đồng, tương đương mức giảm 800 triệu đồng.

Theo giới thiệu, chiếc xe có ngoại thất màu đen, nội thất đỏ và đã được trang bị gói độ Hofele nhằm tạo diện mạo khác biệt so với G 63 nguyên bản. Thông tin từ đơn vị bán xe, mẫu SUV này đã lăn bánh khoảng 43.000km.

Thông tin từ đơn vị bán xe, mẫu SUV này đã lăn bánh khoảng 43.000km.

Với những người yêu thích dòng G-Class, phối màu đen- đỏ cùng gói độ Hofele là điểm nhấn đáng chú ý. Tuy nhiên, đây cũng là chiếc xe có giá trị lớn, đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ trong bối cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay.

Một chiếc Mercedes-AMG G 63 đời 2020, ngoại thất đen, nội thất đỏ khác có ODO khoảng 40.000km được giới thiệu trong tình trạng còn đẹp, giữ nguyên bản cũng được đại lý này chào bán với giá 6,2 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 800 triệu đồng so với giá vốn 7 tỷ đồng được công bố.

Đáng chú ý, hai chiếc xe được chào hạ giá hơn 1 tháng nay nhưng vẫn chưa tìm được khách mua.

Đại diện showroom này nhận định thị trường hiện đang gặp nhiều khó khăn, ngay cả với những mẫu xe vốn có sức hút lớn.

“Tất cả các xe đều hạ giá, cắt lỗ hết mà không bán được. Nếu cứ tình hình như này thì thị trường bị tê liệt mất, chúng tôi không dám nhập xe để bán vì xe nào cũng lỗ như này. Chưa bao giờ thị trường xe như này”, đại diện showroom chia sẻ.

Theo người này, một trong những nguyên nhân khiến xe sang cũ chịu sức ép là giá xe mới giảm nhanh. Khi các hãng hoặc đại lý điều chỉnh giá xe mới, khoảng cách giữa xe mới và xe đã qua sử dụng bị thu hẹp. Người mua có thêm lý do để cân nhắc xe mới thay vì lựa chọn một mẫu xe đã sử dụng vài năm.

Sự xuất hiện của những chiếc G 63 giảm giá mạnh cho thấy áp lực thanh khoản đang hiện hữu ở phân khúc xe sang cũ. Với các mẫu xe có giá trị cao, chỉ cần thị trường chững lại trong thời gian dài, chi phí vốn và nguy cơ mất giá cũng có thể trở thành gánh nặng đáng kể đối với đại lý.

Mercedes-AMG G63 thuộc dòng G-Class nổi tiếng với kiểu dáng vuông vức, bề thế.

Mercedes-AMG G 63 thuộc dòng G-Class nổi tiếng với kiểu dáng vuông vức, thiết kế gần như không thể nhầm lẫn và khả năng vận hành mạnh mẽ. Trong giai đoạn 2020-2021, mẫu xe này từng tạo sức hút lớn tại Việt Nam, liên tục xuất hiện trong lựa chọn của giới doanh nhân, nghệ sĩ và những người nổi tiếng.

Ở thời điểm đó, giá một chiếc G 63 mua mới tại Việt Nam thường dao động khoảng 11-13 tỷ đồng, tùy phiên bản, trang bị và các tùy chọn đi kèm.

Về vận hành, Mercedes-AMG G 63 thế hệ này sử dụng động cơ xăng V8 4.0L tăng áp kép, kết hợp hộp số tự động AMG SPEEDSHIFT TCT 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Tùy cấu hình thị trường và phiên bản, động cơ có công suất khoảng 585 mã lực, mô-men xoắn cực đại 850Nm. Đây là một trong những yếu tố giúp G63 tạo dấu ấn riêng so với các mẫu SUV hạng sang thiên về sự êm ái, tiện nghi.