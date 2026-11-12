Xe SUV hạng D động cơ PHEV, công nghệ lái tiên tiến, giá 730 triệu đồng

Mẫu SUV hybrid cắm điện (PHEV) này có giá bán lẻ đề xuất từ 189.900 Nhân dân tệ (tương đương 730,27 triệu đồng). Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Chery Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition nằm ở công nghệ hỗ trợ lái xe. Xe được trang bị cảm biến LiDAR kết hợp hệ thống Falcon 700, giúp mở rộng khả năng nhận diện môi trường xung quanh và hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống giao thông phức tạp.

Chery Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition.

Hệ thống này hỗ trợ chức năng NOA (Navigate on Autopilot) trên cả đường đô thị lẫn đường cao tốc, cho phép xe thực hiện một số thao tác hỗ trợ điều hướng và vận hành theo lộ trình đã thiết lập. Việc bổ sung LiDAR cũng giúp Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition tăng sức cạnh tranh trong phân khúc SUV Trung Quốc, nơi công nghệ lái xe thông minh đang trở thành một trong những yếu tố được các nhà sản xuất chú trọng.

Chery Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition tiếp tục theo đuổi phong cách SUV hiện đại với lưới tản nhiệt phía trước hình tứ giác cỡ lớn, sử dụng các nan dọc mạ crôm tạo điểm nhấn. Cụm đèn pha LED hai dải mang đến diện mạo sắc sảo, trong khi cản trước được thiết kế khá cầu kỳ với các tấm ốp màu đen bóng cỡ lớn ở hai bên, kết hợp những đường viền crôm và khe thông gió bố trí theo chiều dọc. Phần dưới cản trước có thêm khe hút gió hình thang, góp phần tạo cảm giác khỏe khoắn cho tổng thể đầu xe.

Ở phía sau, mẫu SUV này được trang bị hệ thống ống xả kép bố trí đối xứng hai bên, kết hợp khu vực khuếch tán gió phía dưới cản sau nhằm tăng vẻ thể thao. Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 4.853 mm chiều dài, 1.930 mm chiều rộng và 1.718 mm chiều cao, trong khi chiều dài cơ sở đạt 2.820 mm. Những thông số này giúp Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition sở hữu không gian thân xe tương đối rộng rãi, phù hợp với nhu cầu sử dụng gia đình và những chuyến đi đường dài.

Bên trong khoang cabin, Chery tập trung nâng cấp trải nghiệm công nghệ với màn hình tích hợp kích thước lên tới 30 inch, kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch. Hệ thống giải trí và điều khiển được vận hành bởi chip Qualcomm Snapdragon 8255, hỗ trợ nền tảng Lingxi Smart Cockpit 2.0.

Theo công bố, hệ thống có tốc độ phản hồi lệnh giọng nói khoảng 0,7 giây, đồng thời hỗ trợ kết nối liền mạch với điện thoại thông minh của nhiều thương hiệu khác nhau. Đây là những trang bị giúp Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition hướng đến trải nghiệm sử dụng hiện đại, thuận tiện hơn cho cả người lái và hành khách.

Một điểm nhấn khác trong nội thất là hệ thống âm thanh Boya Voice với 23 loa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm giải trí chất lượng cao. Ghế ngồi được trang bị tính năng Queen's Seat 2.0, hướng đến sự thoải mái cho người sử dụng, đặc biệt trong những hành trình dài. Ghế có bệ đỡ chân dài 375 mm, hỗ trợ điều chỉnh theo bốn hướng và chức năng ngả lưng chỉ bằng một nút bấm.

Ngoài ra, xe còn sở hữu hệ thống đèn viền nội thất kiểu thác nước với 256 màu sắc, máy tạo ion âm cho nước và hệ thống tạo hương thơm thông minh Smart Fragrance System 2.0. Những tiện nghi này cho thấy Chery đang muốn đưa Tiggo 9 C-DM trở thành một mẫu SUV PHEV có hàm lượng công nghệ và tiện ích cao trong tầm giá.

Về khả năng vận hành, Chery Tiggo 9 C-DM Falcon 700 Edition sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5T và mô-tơ điện. Động cơ xăng có công suất tối đa 156 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt công suất tối đa 353 mã lực. Hệ thống truyền động được cung cấp năng lượng từ bộ pin dung lượng 32,66 kWh, cho phép xe di chuyển thuần điện 160 km theo tiêu chuẩn WLTC. Khi sử dụng kết hợp cả động cơ xăng và mô-tơ điện, phạm vi hoạt động tổng thể được công bố đạt 1.400 km theo cùng tiêu chuẩn WLTC.