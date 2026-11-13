Xe SUV hạng D công suất 217 mã lực, nội thất tiện nghi, giá hơn 600 triệu đồng

Là mẫu xe hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm của hãng, Geely Xingyue L Plus sở hữu kích thước lớn hơn Xingyue L hiện hành, chiều dài gần 5 m và chiều dài cơ sở 2.900 mm. Đáng chú ý, mẫu SUV này hỗ trợ tùy chọn lắp đặt robot EVA, đồng thời được giới thiệu cùng phiên bản cao cấp nhất Master Collection Edition với nhiều chi tiết thiết kế và trang bị riêng biệt.

Geely Xingyue L Plus 2027.

Phiên bản Master Collection Edition gây chú ý với ngoại thất phối hai tông màu đỏ và bạc, trong đó thân xe màu đỏ kết hợp cùng phần nóc màu bạc. Khoang cabin sử dụng chất liệu da màu đỏ hạt dẻ, đi kèm bộ mâm hợp kim kích thước lớn. Logo nhận diện riêng của phiên bản Master Edition được bố trí tại cột D, trong khi đèn chào mừng tích hợp trên cửa xe có hình ảnh đám mây may mắn cùng các ký tự mang ý nghĩa tốt lành.

Geely Xingyue L Plus 2027 tiếp tục phát triển ngôn ngữ tạo hình mới của thương hiệu, nổi bật với lưới tản nhiệt hình khiên cỡ lớn, các thanh crôm bố trí theo chiều dọc và logo Geely đặt ở trung tâm. Cụm đèn pha thanh mảnh ở hai bên kết hợp với những đường gân nổi trên nắp ca-pô, tạo diện mạo mạnh mẽ và hiện đại.

Nhìn từ bên hông, xe có thể lựa chọn bộ mâm đa chấu hoặc thiết kế dạng đĩa, kết hợp tay nắm cửa truyền thống và giá nóc. Phía sau là cụm đèn hậu nối liền, logo Geely bằng tiếng Anh đặt bên dưới, cản sau có chi tiết trang trí mạ crôm và cánh gió trên nóc xe. Mẫu SUV này cung cấp nhiều tùy chọn màu ngoại thất, gồm đen Obsidian, trắng Sweet Glaze, xám Cyan, xanh Langyao và bạc Frost Glaze.

Geely Xingyue L Plus có kích thước dài 4.955 mm, rộng 1.960 mm và cao 1.769 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.900 mm. Với thông số này, mẫu xe nằm trong phân khúc SUV cỡ trung, đồng thời có không gian cabin rộng rãi hơn so với Xingyue L hiện tại. Một điểm nhấn đáng chú ý khác là hệ thống hỗ trợ lái thông minh.

Xe được trang bị mô-đun LiDAR trên nóc, kết hợp 27 thiết bị phần cứng cảm biến độ nhạy cao và chip NVIDIA Orin-Y để vận hành hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến Qianli Haohan H5. Theo giới thiệu của Geely, hệ thống hướng tới khả năng hỗ trợ người lái trong nhiều tình huống, từ di chuyển trên đường đô thị đến tìm kiếm và xử lý các vị trí đỗ xe.

Bên trong cabin, Xingyue L Plus được thiết kế lại với bảng đồng hồ LCD tích hợp, vô-lăng đa chức năng ba chấu và cụm màn hình gồm màn hình điều khiển trung tâm cùng màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước. Các trang bị khác bao gồm cần số điện tử kiểu du thuyền, màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió HUD, cửa gió điều hòa hình chữ nhật bo tròn và ghế bọc da họa tiết quả trám.

Geely Xingyue L Plus hỗ trợ kết nối 6 màn hình, trong khi một số phiên bản có thể được trang bị trợ lý thông minh Super EVA nhằm nâng cao khả năng tương tác giữa người dùng và phương tiện. Khách hàng có ba lựa chọn màu nội thất, gồm da đỏ hạt dẻ, da lộn thân thiện với môi trường màu nâu hoàng hôn và da màu mây sáng.

Không gian sử dụng cũng là một trong những yếu tố được Geely chú trọng trên mẫu SUV mới. Theo công bố của hãng, Xingyue L Plus có tổng cộng 39 ngăn chứa đồ và khoang hành lý mở rộng dung tích 740 lít. Danh sách trang bị tiện nghi còn có tủ lạnh kiêm chức năng giữ ấm, bàn nhỏ, cửa gió điều hòa cho hành khách phía sau, ghế sau chỉnh điện và ghế dài ở hàng ghế thứ hai. Đặc biệt, xe được trang bị ghế SPA cảm biến đám mây cùng hệ thống âm thanh Flyme gồm 23 loa.

Về hệ truyền động, Geely Xingyue L Plus 2027 sử dụng hệ thống hybrid thông minh i-HEV của Geely, kết hợp động cơ hybrid hiệu suất cao 2.0TD với hệ thống truyền động điện 3DHT tích hợp theo cấu trúc 12 trong 1. Động cơ có công suất tối đa 217 mã lực, trong khi tốc độ tối đa của xe đạt 190 km/h. Geely nhấn mạnh khả năng tiết kiệm nhiên liệu của hệ thống hybrid này, dù mức tiêu thụ cụ thể chưa được công bố trong thông tin giới thiệu.

Xingyue L Plus 2027 sử dụng hệ thống treo độc lập tay đòn kép phía trước và đa liên kết năm điểm phía sau. Đáng chú ý, hệ thống đánh lái bánh sau lần đầu xuất hiện trong phân khúc theo giới thiệu của hãng, giúp xe đạt bán kính quay vòng tối thiểu 4,88 m và hỗ trợ chế độ lái khi vào cua. Bên cạnh đó, hệ thống treo khí nén kín hai khoang có khả năng tự động điều chỉnh độ cứng và chiều cao tùy theo điều kiện mặt đường, nhằm cân bằng giữa sự êm ái và khả năng kiểm soát thân xe.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Geely phân chia trang bị giữa các phiên bản Xingyue L Plus. Hai cấu hình cao cấp Lanhui Supreme Edition và Master Collection Edition được trang bị LiDAR cùng chip hỗ trợ lái NVIDIA Orin-Y, sử dụng hệ thống Qianli Haohan H5. Các tính năng bao gồm hỗ trợ lái định vị trong đô thị CNOA, hỗ trợ lái trên đường cao tốc HNOA và hỗ trợ di chuyển từ điểm đỗ xe đến điểm đỗ xe D2D.

Trong khi đó, ba phiên bản Lanhui Yuezun Edition, Lanhui Rongzun Edition và Lanhui Yaozun Edition sử dụng chip hỗ trợ lái thuộc dòng Horizon Journey. Những cấu hình này vẫn có các tính năng hỗ trợ cơ bản và nâng cao như ga tự động thích ứng toàn dải tốc độ ACC, hỗ trợ hành trình thông minh ICC, hỗ trợ đỗ xe tự động APA và hỗ trợ đỗ xe từ xa RPA.

- Video cận cảnh Geely Xingyue L Plus 2027. Nguồn: Vision Effect TV.