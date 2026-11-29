Haval H6L 2027 có tổng cộng 4 cấu hình, gồm hai phiên bản HEV và hai phiên bản PHEV với giá niêm yết từ 119.900-148.900 Nhân dân tệ (tương đương 465,53-578,12 triệu đồng).

Haval H6L HEV 2027.

Về thiết kế ngoại thất, Haval H6L HEV/PHEV 2027 phần lớn kế thừa phong cách của phiên bản động cơ xăng, với điểm nhấn là cụm đèn pha liền mạch thiết kế dạng vòng sao và lưới tản nhiệt phía trước kín. Cách tạo hình này mang đến diện mạo hiện đại, đồng thời tạo sự khác biệt cho mẫu SUV hybrid.

Phía sau xe được trang bị cụm đèn hậu LED thiết kế liền mạch, kết hợp logo HAVAL đặt ở vị trí trung tâm, tạo sự đồng nhất với phong cách chiếu sáng ở phần đầu xe. Mẫu SUV mới có kích thước dài 4.800 mm, rộng 1.895 mm và cao 1.730 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.810 mm. Khách hàng có thể lựa chọn 5 màu ngoại thất gồm xanh lục thanh bình, xám hoàng hôn, xám núi xa, trắng pha lê băng và đen huyền ảo.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý trên Haval H6L 2027 là hệ thống hỗ trợ lái thông minh Coffee Pilot 3 Lite. Công nghệ này hỗ trợ tính năng NOA trên cả đường đô thị và đường cao tốc, đồng thời sử dụng mô hình xử lý từ đầu đến cuối độc lập với bản đồ độ phân giải cao.

Khoang nội thất Haval H6L HEV/PHEV 2027 tiếp tục sử dụng bố cục của phiên bản xăng, nhưng được nâng cấp đáng kể về công nghệ và tiện nghi. Khu vực bảng điều khiển được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió W-HUD kích thước 10 inch, cụm đồng hồ LCD 12,3 inch và màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch.

Đáng chú ý, hệ thống Coffee OS 3 mới sử dụng chip xử lý buồng lái tiến trình 4 nm, giúp cải thiện tốc độ phản hồi và khả năng xử lý các tác vụ. Hệ thống này tích hợp trợ lý giọng nói Coffee GPT, giao diện tương tác theo phong cách bách khoa toàn thư cùng cụm điều khiển AliveBar, mang đến trải nghiệm sử dụng thông minh hơn.

Các trang bị tiện nghi trên Haval H6L 2027 cũng được bổ sung nhằm nâng cao trải nghiệm cho người ngồi trong cabin. Ghế trước có thêm chức năng massage, hỗ trợ thắt lưng và chỗ để chân dành cho hành khách phía trước. Hệ thống sưởi ấm và thông gió được trang bị cho cả hàng ghế trước lẫn hàng ghế sau, trong khi ghế trước có thêm chức năng nhớ vị trí.

Khi cần mở rộng không gian chứa đồ, người dùng có thể gập tựa lưng hàng ghế sau để tạo thành mặt phẳng thuận tiện cho việc sắp xếp hành lý. Nội thất của Haval H6L 2027 có 3 lựa chọn màu sắc gồm đen khám phá, nâu hẻm núi và be mùa thu.

Về vận hành, Haval H6L HEV/PHEV 2027 được trang bị hệ truyền động hybrid 1.5T ứng dụng công nghệ Hi2 thế hệ thứ năm do Great Wall Motors phát triển. Hệ thống gồm động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít chuyên dụng cho xe hybrid, hộp số DHT 2 cấp và một mô-tơ điện đặt ở cầu trước.

Động cơ xăng có công suất tối đa 156 mã lực, trong khi mô-tơ điện đạt 177 mã lực. Tổng công suất của hệ thống truyền động đạt 247 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 7,8 giây và đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Theo công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp theo tiêu chuẩn WLTC vào khoảng 4,9 lít/100 km, trong khi phạm vi hoạt động kết hợp đạt 1.082 km khi bình nhiên liệu được đổ đầy.

Bên cạnh hệ truyền động hybrid, GWM còn chú trọng nâng cao khả năng vận hành và độ an toàn cho Haval H6L 2027 thông qua một số công nghệ mới. Xe được bổ sung hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử EDC, có khả năng điều chỉnh đặc tính giảm chấn nhằm cân bằng giữa độ ổn định thân xe và sự êm ái khi di chuyển.

Đặc biệt, hệ thống kiểm soát nổ lốp thông minh được giới thiệu với khả năng hỗ trợ duy trì sự ổn định ngay cả trong tình huống hai lốp đồng thời bị nổ ở tốc độ 150 km/h, qua đó hạn chế nguy cơ mất kiểm soát phương tiện. Đây là trang bị đáng chú ý đối với một mẫu SUV hướng đến nhu cầu sử dụng gia đình và thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc.

- Video cận cảnh Haval H6L 2027. Nguồn: Vision Effect TV.