Tuy nhiên, nên nhớ rằng cách này không phù hợp với mọi mẫu xe số sàn và cần được thực hiện ở nơi an toàn.

Khi ắc quy ô tô hết điện, cách quen thuộc nhất của mọi người thường là dùng dây câu bình, bộ kích điện hoặc nhờ một xe khác hỗ trợ. Tuy nhiên, với xe sử dụng hộp số sàn, còn một phương pháp cũ từng khá phổ biến là đẩy xe để khởi động động cơ.

Vì sao xe số sàn có thể khởi động bằng cách đẩy?

Theo đó, khi khởi động bình thường, ắc quy cung cấp dòng điện lớn cho mô tơ đề. Mô tơ đề quay bánh đà và kéo động cơ quay cho đến khi động cơ tự hoạt động.

Ở xe số sàn, bánh xe, hộp số và động cơ có thể được liên kết cơ khí thông qua ly hợp. Khi xe đang di chuyển và người lái chọn một cấp số phù hợp, chuyển động quay của bánh xe có thể truyền qua hệ thống truyền động để làm quay động cơ.

Tuy nhiên, phương pháp này không áp dụng theo cách tương tự với xe số tự động, bởi hệ thống truyền động của hộp số tự động không tạo ra kết nối cơ khí trực tiếp giữa bánh xe và động cơ theo cách cần thiết khi xe được đẩy.

Xe số sàn hết điện vẫn có thể khởi động bằng cách đẩy xe

Hướng dẫn cách đẩy nổ xe số sàn

Trước hết, chủ xe cần kiểm tra kỹ sách hướng dẫn sử dụng của chính chiếc xe. Nếu nhà sản xuất cho phép và ắc quy vẫn còn đủ điện để hệ thống điện tử, hệ thống nhiên liệu và đánh lửa hoạt động thì phương pháp này có thể được thực hiện.

Đầu tiên, chiếc xe cần được đặt ở một vị trí an toàn, có đủ khoảng trống và không gây nguy hiểm cho người đẩy hoặc những phương tiện xung quanh. Nếu có người hỗ trợ, không nên đứng ở vị trí có thể bị xe cán hoặc va vào nếu xe mất kiểm soát.

Bước tiếp theo cần thực hiện là bật khóa điện hoặc nút khởi động để các hệ thống điện trên xe hoạt động, sau đó nhả phanh tay và đưa cần số về N. Xe được đẩy để đạt một tốc độ nhất định. Nếu ở nơi bằng phẳng, có thể cần vài người hỗ trợ.

Khi xe đã bắt đầu di chuyển, người lái đạp côn, chọn số 2, sau đó nhả côn khi xe đang lăn. Chuyển động của bánh xe lúc này được truyền qua hộp số để làm quay động cơ. Nếu động cơ bắt được và nổ máy, cần nhanh chóng đạp lại côn và kiểm soát xe bằng phanh khi cần thiết.

Số 2 thường được sử dụng vì giúp quá trình truyền lực diễn ra êm hơn so với số 1, nhưng cấp số phù hợp có thể khác nhau tùy từng mẫu xe.

Một chiếc xe có hộp số sàn không đồng nghĩa với việc luôn có thể khởi động bằng cách đẩy

Tuy nhiên, cần ghi nhớ rằng một chiếc xe có hộp số sàn không đồng nghĩa với việc luôn có thể khởi động bằng cách đẩy. Nhiều mẫu xe hiện nay sử dụng hệ thống điện tử phức tạp và vẫn cần một lượng điện nhất định để điều khiển máy tính, hệ thống phun nhiên liệu và đánh lửa.

Nếu ắc quy chỉ yếu, nhưng vẫn còn đủ điện cho những hệ thống này, việc đẩy xe có thể giúp động cơ khởi động. Ngược lại, nếu ắc quy đã hỏng hoàn toàn và không còn khả năng cung cấp điện, việc làm cho động cơ quay bằng cơ học cũng chưa chắc giải quyết được vấn đề.

Một số mẫu xe hiện đại còn sử dụng phanh tay điện tử. Nếu hệ thống này cần nguồn điện để nhả phanh, ắc quy quá yếu có thể khiến việc đẩy xe trở nên không khả thi ngay từ đầu.

Vì vậy, hướng dẫn của nhà sản xuất vẫn là thông tin cần ưu tiên, thay vì áp dụng nguyên xi cách làm từng phổ biến trên các xe đời cũ.

Trong thực tế, bộ kích điện hoặc dây câu bình vẫn là phương án thuận tiện hơn khi ắc quy yếu, miễn là sử dụng đúng cách. Nếu không xác định được nguyên nhân khiến xe không khởi động, gọi cứu hộ sẽ an toàn hơn việc cố đẩy xe.

Nguồn: Motor1