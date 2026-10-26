Xe sơ mi rơ-moóc được đi qua cầu Niệm từ đêm 26/10

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hải Phòng, từ ngày 26/10, xe sơ mi rơ-moóc được phép lưu thông qua cầu Niệm thuộc địa bàn phường Kiến An và phường An Biên từ 22 giờ hôm trước đến 5 giờ 30 phút hôm sau.

Việc lưu thông được thực hiện hằng ngày theo khung giờ trên.

Sở Xây dựng TP Hải Phòng giao Công ty CP Phát triển xây dựng và Thương mại số 909 (nhà thầu thực hiện bảo dưỡng thường xuyên) tháo biển cấm xe sơ mi rơ-moóc qua cầu, hoàn thành trước 22 giờ ngày 26/10. Trung tâm Quản lý, bảo trì các công trình có trách nhiệm kiểm tra hệ thống biển báo theo phương án tổ chức giao thông mới.

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hải Phòng và UBND các phường Kiến An, An Biên phối hợp điều tiết, hướng dẫn giao thông; đề nghị người điều khiển phương tiện chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam đã thông tin từ 20 giờ ngày 14/10, Hải Phòng cấm xe sơ mi rơ-moóc qua cầu Niệm để phục vụ kiểm định, đánh giá an toàn công trình sau sự cố xe chuyên dụng bị lật khi kiểm tra kỹ thuật cầu ngày 13/10. Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng một số hạng mục trên cầu.