Xe siêu sang thuần điện Bentley Torcal có bản đặc biệt

Carscoops đưa tin, Bentley chính thức công bố ra mắt phiên bản First Edition đặc biệt của mẫu SUV thuần điện siêu sang Torcal. Phiên bản First Edition từ trước tới nay vẫn luôn là phiên bản cao cấp nhất.

Bentley Torcal bản đặc biệt First Edition (Ảnh: Bentley).

Được trang bị ngập tràn công nghệ cùng hệ truyền động điện mạnh mẽ nhất của hãng, phiên bản First Edition có thể đủ sức thuyết phục những khách hàng tiềm năng chuyển từ chiếc Bentayga sang xe điện.

Những chi tiết đặc biệt dành riêng cho Bentley Torcal First Edition bao gồm chất liệu sợi carbon trên cánh gió cản trước, ốp gương chiếu hậu, ốp hông xe và bộ khuếch tán gió phía sau.

Nâng cấp dễ nhận biết nhất là bộ la-zăng 22 inch độc đáo phối màu đen và bạc. Bộ la-zăng này vừa làm nổi bật logo Bentley tự cân bằng, vừa hé lộ kẹp phanh màu xám đặc biệt bên trong.

Tương tự như bản Torcal S, phiên bản First Edition sử dụng bộ pin 113 kWh, hai mô-tơ điện và kiến trúc điện áp 800 volt, cung cấp tổng công suất lên tới 875 mã lực và sức kéo lên tới 1.350 Nm khi kích hoạt chế độ hỗ trợ xuất phát.

Sức mạnh vượt trội này đủ để đưa chiếc SUV tăng tốc từ 0 - 100km/h chỉ trong 2,9 giây và đạt tốc độ tối đa 260km/h.

Torcal First Edition hỗ trợ sạc siêu nhanh DC với công suất lên tới 400 kW, cho phép sạc bộ pin dung lượng lớn này từ 10% lên 80% trong chưa đầy 20 phút.

Màu sắc không gian nội thất có thể cá nhân hóa theo sở thích khách hàng (Ảnh: Bentley).

Bentley cũng biến khoang cabin của Torcal First Edition trở nên đặc biệt hơn so với bản thường.

Khách hàng sẽ được cung cấp hai phương án phối màu độc quyền từ bộ phận cá nhân hóa Mulliner, cùng 8 màu nhấn và tùy chọn thêm màu nội thất thứ ba.

Nội thất bọc toàn bộ bằng chất liệu da cao cấp cũng được trang bị kèm theo các đường chỉ khâu phản quang.

Về trang bị tiêu chuẩn, First Edition sở hữu các chi tiết trang trí bằng sợi carbon bóng và thảm lót sàn dày dặn, trong khi hành khách có thể tận hưởng sự sang trọng tối đa từ hàng ghế trước tích hợp sưởi, thông gió, massage cùng hàng ghế sau Comfort Seats.

Bentley Torcal First Edition còn bổ sung thêm cửa sổ trời với mái kính có thể chuyển đổi từ dạng mờ sang trong suốt.

Hoàn thiện danh sách trang bị tiêu chuẩn là hệ thống cửa đóng/ mở bằng điện cho cả hàng ghế trước và sau, cùng hệ thống âm thanh Naim 28 loa công suất 1.780 watt tích hợp công nghệ Dolby Atmos.

Bentley hiện chưa công bố giá bán cho Torcal First Edition và cũng chưa xác nhận liệu mẫu xe này có bị giới hạn số lượng sản xuất hay không.