Xe sedan thể thao mạnh 345 mã lực, giá khởi điểm gần 440 triệu đồng

Mẫu xe mới được phân phối với 4 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 113.800-143.800 Nhân dân tệ (tương đương 438,74-554,40 triệu đồng). Đáng chú ý, phiên bản hiệu suất cao Lynk & Co 03+ 2027 cũng được giới thiệu đồng thời với giá niêm yết 249.800 Nhân dân tệ (963,06 triệu đồng).

Về thiết kế, Lynk & Co 03 2027 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ tạo hình đặc trưng của thương hiệu, đồng thời chịu ảnh hưởng rõ nét từ mẫu xe đua Lynk & Co 03+ TCR. Nhà sản xuất hướng đến phong cách khí động học thân rộng, kết hợp những đường nét góc cạnh và các chi tiết mang đậm cảm hứng đường đua. Phần đầu xe vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Riding the Wind" quen thuộc cùng cụm đèn pha tách rời và dải đèn định vị ban ngày Arctic Light đặc trưng.

Lynk & Co 03 2027.

Tuy nhiên, khu vực cản trước đã được thiết kế lại với cửa hút gió kích thước lớn hơn, lưới tản nhiệt dạng tổ ong thể thao và các đường dẫn khí ba chiều. Những thay đổi này không chỉ giúp chiếc sedan có diện mạo hầm hố hơn mà còn hướng đến cải thiện hiệu quả khí động học khi vận hành ở tốc độ cao. Đặc biệt, khách hàng có thể lựa chọn bộ body kit thân rộng chính hãng với các vòm bánh xe mở rộng, kết hợp ốp sườn thể thao, tạo cảm giác thân xe thấp và bề thế hơn.

Lynk & Co 03 2027 có kích thước lần lượt là 4.700x1.901x1.456 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.730 mm. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh theo hướng thể thao hơn với cản sau thiết kế mới, bộ khuếch tán gió kích thước lớn và hệ thống ống xả kép cỡ lớn bố trí hai bên. Một cánh gió nhỏ được bổ sung trên nóc xe nhằm hoàn thiện diện mạo đậm chất hiệu suất.

Trong khi đó, cụm đèn hậu dạng tinh thể năng lượng liên tục vẫn được giữ lại, với các dải sáng bố trí theo chiều dọc bên trong, tạo hiệu ứng nhận diện nổi bật khi hoạt động. Bên cạnh những thay đổi về kiểu dáng, Lynk & Co còn bổ sung hai màu sơn ngoại thất mới là đỏ đường đua và xám titan, hướng đến nhóm khách hàng yêu thích phong cách thể thao và cá tính.

Đối với phiên bản hiệu suất cao Lynk & Co 03+ 2027, hãng mang đến nhiều trang bị chuyên biệt nhằm nâng cao khả năng vận hành. Điểm nhấn bên ngoài là huy hiệu phiên bản giới hạn mới cùng nắp ca-pô làm từ sợi carbon, tích hợp các khe thông gió giúp tăng tính thể thao. Xe sử dụng bộ lốp Michelin Pilot Sport 4S (PS4S) bản rộng 265 mm, kết hợp cùm phanh cố định bốn piston Archipelago và hệ thống giảm xóc Bristol có khả năng điều chỉnh 10 cấp độ.

Khoang nội thất của Lynk & Co 03 2027 về cơ bản vẫn duy trì bố cục quen thuộc từ phiên bản hiện hành, nhưng được hoàn thiện theo phong cách thể thao rõ nét. Tông màu đen chủ đạo kết hợp các chi tiết trang trí mạ crôm và vật liệu da lộn, tạo cảm giác tương tự khoang lái của những mẫu xe đua.

Bảng táp-lô nổi bật với màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi, cần số điện tử và hệ thống cửa gió điều hòa thiết kế liền mạch. Trên các phiên bản cao cấp, xe được trang bị vô-lăng thể thao đáy phẳng, lẫy chuyển số bằng kim loại và ghế thể thao tích hợp, giúp tăng cảm giác kết nối giữa người lái với chiếc xe. Hệ thống giải trí sử dụng màn hình trung tâm kích thước 15,4 inch, tích hợp trợ lý giọng nói trí tuệ nhân tạo Eva.

Ngoài những chức năng điều khiển thông thường, hệ thống còn có chế độ rửa xe và chế độ ẩn nấp, đồng thời hỗ trợ kết nối Apple CarPlay. Các trang bị hiển thị gồm màn hình AR-HUD kích thước 25,6 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, giúp người lái dễ dàng theo dõi những thông tin quan trọng trong quá trình vận hành.

Danh sách tiện nghi trên Lynk & Co 03 2027 cũng được nâng cấp với nhiều trang bị đáng chú ý. Xe có vô-lăng sưởi ấm, ghế trước tích hợp chức năng sưởi và thông gió, đế sạc không dây công suất 50W, hệ thống đèn viền nội thất và dàn âm thanh 14 loa. Những trang bị này giúp mẫu sedan thể thao không chỉ tập trung vào hiệu suất mà còn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Điểm nâng cấp quan trọng nhất trên Lynk & Co 03 2027 nằm ở hệ thống truyền động, đặc biệt là động cơ 1.5T. Theo công bố, động cơ tăng áp dung tích 1.5L trên phiên bản mới có công suất tối đa được nâng từ 181 lên 198 mã lực. Mức tăng này giúp cải thiện đáng kể khả năng vận hành so với phiên bản trước. Trong khi đó, động cơ 2.0T vẫn duy trì công suất tối đa 268 mã lực.

Các tùy chọn hộp số tiếp tục được giữ nguyên theo cấu hình quen thuộc: phiên bản 1.5T sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp, còn phiên bản 2.0T kết hợp với hộp số tự động Aisin 8 cấp. Đối với Lynk & Co 03+ 2027, mẫu xe được trang bị động cơ tăng áp kép 2.0 T6, sản sinh công suất tối đa 345 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Đây là cấu hình mạnh mẽ nhất trong dòng sản phẩm, hướng đến khả năng tăng tốc và vận hành thể thao vượt trội.

Bên cạnh động cơ, hệ thống khung gầm và treo cũng là những yếu tố được Lynk & Co chú trọng. Lynk & Co 03 2027 sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết độc lập, mang đến sự cân bằng giữa độ ổn định khi vận hành và khả năng hấp thụ dao động. Một số phiên bản được trang bị hệ thống treo từ tính MRC, có khả năng điều chỉnh lực giảm chấn theo thời gian thực để thích ứng với điều kiện mặt đường và phong cách lái.

Công nghệ này giúp xe duy trì sự êm ái khi di chuyển trong đô thị, đồng thời tăng độ cứng vững và khả năng kiểm soát thân xe khi người lái chuyển sang phong cách vận hành thể thao. Các phiên bản cao cấp còn được trang bị cùm phanh bốn piston hiệu suất cao, góp phần cải thiện khả năng phanh, tăng độ ổn định và hạn chế hiện tượng suy giảm hiệu quả phanh khi vận hành liên tục ở cường độ lớn. Xe cũng cung cấp nhiều chế độ lái khác nhau, phục vụ cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những trải nghiệm trên đường đèo núi và đường đua.

- Video cận cảnh Lynk & Co 03 2027. Nguồn: Vision Effect TV.