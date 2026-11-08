Xe sedan hạng sang dài hơn 5,2 mét, siêu tiết kiệm xăng, giá gần 1,3 tỷ đồng

Mẫu sedan hạng sang cỡ lớn này được nâng cấp toàn diện về thiết kế ngoại thất, nội thất và công nghệ, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid cắm sạc 2.0T. Đáng chú ý, xe được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 phiên bản cao cấp, nền tảng điện áp cao 800V và bộ pin dung lượng 40,4 kWh, cho phạm vi di chuyển thuần điện theo tiêu chuẩn CLTC lên tới 275 km.

Hongqi H9 thế hệ mới.

Về thiết kế, Hongqi H9 thế hệ mới tiếp tục duy trì ngôn ngữ tạo hình mang đậm phong cách phương Đông, kết hợp những đường nét hiện đại nhằm giữ lại bản sắc của dòng sedan đầu bảng thương hiệu Hongqi. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt dạng thác nước kích thước lớn, nhưng các chi tiết mạ crôm đã được tinh giản so với thế hệ trước, mang đến diện mạo thanh lịch hơn.

Lưới tản nhiệt được kết nối trực quan với dải đèn LED ban ngày, trong khi cụm đèn pha áp dụng thiết kế tách rời. Chi tiết cờ hiệu đặt ở trung tâm đầu xe tiếp tục được duy trì như một dấu ấn nhận diện đặc trưng của Hongqi. Đặc biệt, khu vực phía trên đầu xe được tích hợp radar laser, cho thấy mẫu sedan hạng sang này được chú trọng đáng kể về công nghệ hỗ trợ lái.

Nhìn từ bên hông, Hongqi H9 mới sở hữu những đường nét thân xe mượt mà, tạo cảm giác thanh thoát nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bề thế của một mẫu sedan hạng sang cỡ lớn. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kích thước 20 inch. Các thông số kích thước tổng thể gồm chiều dài 5.230 mm, chiều rộng 1.955 mm và chiều cao 1.515 mm, trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.120 mm.

Ở phía sau, Hongqi H9 hoàn toàn mới tiếp tục sử dụng cụm đèn hậu có phong cách thiết kế đồng bộ với hệ thống đèn chiếu sáng phía trước. Tuy nhiên, thay vì tạo thành một dải đèn liền mạch như trước, cụm đèn hậu được phân tách bằng một dải trang trí mạ crôm ở chính giữa, tạo điểm nhấn riêng cho phần đuôi xe. Các chi tiết trang trí ống xả mạ crôm trên cản sau cũng được tinh giản giúp tổng thể trở nên gọn gàng và hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng đặc trưng.

Không gian nội thất là một trong những khu vực được Hongqi nâng cấp mạnh mẽ nhất trên H9 thế hệ mới. Khoang cabin được thiết kế lại theo hướng sang trọng, sử dụng rộng rãi chất liệu da cao cấp cùng những họa tiết trang trí tinh tế. Điểm nhấn công nghệ nằm ở hệ thống thông tin giải trí ba màn hình thế hệ mới, trong đó có màn hình độ phân giải 3K kích thước 16,1 inch, vận hành trên nền tảng HarmonyOS của Huawei.

Hệ thống này hỗ trợ khả năng kết nối và cộng tác đa màn hình giữa các thiết bị, đồng thời tích hợp những tính năng tương tác thông minh trong xe. Bên cạnh đó, mẫu sedan này còn được trang bị hệ thống âm thanh vòm Huawei Sound cấu hình 7.1.4 với tổng cộng 25 loa, hướng đến trải nghiệm giải trí cao cấp cho cả người lái lẫn hành khách.

Đáng chú ý, Hongqi H9 hoàn toàn mới được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Huawei Qiankun ADS 5 phiên bản cao cấp. Hệ thống sử dụng kiến trúc dự phòng được thiết kế hướng đến khả năng hỗ trợ vận hành tự động cấp độ L3. Về phần cứng cảm biến, xe được trang bị một radar laser hình ảnh độ phân giải cao với cấu trúc đường dẫn quang kép 896 dòng, kết hợp cùng ba radar laser trạng thái rắn có độ chính xác cao. Sự kết hợp của các cảm biến này giúp phương tiện thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, phục vụ các chức năng nhận diện vật thể và hỗ trợ người lái trong nhiều điều kiện giao thông khác nhau.

Bên cạnh công nghệ, Hongqi cũng đặc biệt chú trọng đến sự thoải mái của hành khách. Ghế ngồi trên xe được bọc da thật, trong khi khoảng để chân ở hàng ghế sau đạt 172 mm theo thông số được công bố. Khoang hành lý có dung tích 447 lít, đáp ứng nhu cầu chứa hành lý trong những chuyến đi dài cũng như các hoạt động di chuyển phục vụ công việc.

Hongqi H9 thế hệ mới được phát triển trên kiến trúc hybrid chuyên dụng, sử dụng hệ thống hybrid cắm sạc 2.0T kết hợp nền tảng điện áp cao 800V và công nghệ bán dẫn SiC. Động cơ xăng tăng áp 2.0T có công suất tối đa 197 mã lực, kết hợp với hệ thống truyền động điện hybrid hai tốc độ bố trí dọc và bộ pin dung lượng 40,4 kWh. Đáng chú ý, hệ thống hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 6C, giúp rút ngắn thời gian nạp năng lượng so với các giải pháp sạc thông thường. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể di chuyển thuần điện tối đa 275 km. Tốc độ tối đa đạt 238 km/h, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất được công bố là 5,19 lít/100 km.

Khả năng vận hành của Hongqi H9 mới còn được hỗ trợ bởi hệ thống khung gầm với nhiều công nghệ đáng chú ý. Tất cả các phiên bản đều được trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo khí nén kín và hệ thống điều chỉnh iDCS với khả năng phản hồi ở cấp độ mili giây. Đặc biệt, xe sở hữu hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều với góc đánh lái tối đa 16 độ, giúp cải thiện khả năng xoay trở trong không gian hẹp. Nhờ đó, dù sở hữu kích thước thân xe lớn, Hongqi H9 vẫn có bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 5,35 m, góp phần tăng tính linh hoạt khi di chuyển trong đô thị.

- Video cận cảnh Hongqi H9 2027. Nguồn: Vision Effect TV.