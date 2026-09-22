Xe sedan hạng E công suất 721 mã lực, giá gần 740 triệu đồng

Hongqi Tiangong 07 2027 gây chú ý ngay từ thiết kế khi sở hữu kiểu dáng sedan hiện đại với phần đầu xe sử dụng lưới tản nhiệt kín đặc trưng của xe điện, kết hợp logo Hongqi đặt ở vị trí trung tâm. Thân xe được tạo hình mềm mại với đường mái vuốt nhẹ về phía sau, tay nắm cửa dạng ẩn và bộ mâm thiết kế hai tông màu với kiểu dáng 5 chấu kép.

Hongqi Tiangong 07 2027.

Phía sau xe là cụm đèn hậu LED nối liền, tạo hiệu ứng thị giác rộng và liền mạch, trong khi phần đuôi được xử lý theo hướng thanh thoát. Hongqi Tiangong 07 2027 có kích thước dài 5.000 mm, rộng 1.915 mm, cao 1.490 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm, qua đó tạo ra không gian cabin tương đối rộng rãi.

Bên trong, Hongqi Tiangong 07 2027 được thiết kế theo phong cách buồng lái bao quanh, tập trung vào màn hình và các tính năng kết nối. Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,88 inch cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước lên tới 17,3 inch. Hệ thống này sử dụng chip Qualcomm 8397 kết hợp nền tảng Lingxi Cockpit 6.0, đồng thời hỗ trợ Apple CarPlay, Huawei HiCar và ICCOA Carlink, cho phép người dùng kết nối nhiều thiết bị và hệ sinh thái di động khác nhau.

Một trong những điểm đáng chú ý của Hongqi Tiangong 07 nằm ở khả năng biến hàng ghế trước thành không gian nghỉ ngơi. Ghế hành khách phía trước có thể chỉnh điện 16 hướng, tích hợp các chức năng sưởi, thông gió và massage. Khi ngả hoàn toàn, ghế có thể mở rộng chiều dài lên tới 1.617 mm, tạo thành không gian nghỉ tương tự một chiếc giường đơn dài hơn 1,6 m. Bên cạnh đó, cabin còn được trang bị hệ thống âm thanh Bose gồm 18 loa, hỗ trợ âm thanh vòm 7.1.4, cùng cửa sổ trời toàn cảnh có diện tích 1,87 m².

Tiangong 07 được trang bị cảm biến LiDAR zoom động 384 dòng kết hợp hệ thống Hongqi Sinan Intelligent Driving 5.0. Cấu hình này cho phép xe hỗ trợ nhiều tính năng lái xe thông minh, bao gồm hỗ trợ lái trên đường cao tốc và trong đô thị, đỗ xe tự động toàn cảnh, ghi nhớ vị trí đỗ xe giữa các tầng cũng như khả năng thực hiện một số thao tác lái xe tự động theo hành trình. Sự kết hợp giữa LiDAR và hệ thống điều khiển thông minh giúp Hongqi Tiangong 07 hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu sedan điện không chỉ có khả năng vận hành mạnh mà còn sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ người lái.

Tiangong 07 được phát triển trên nền tảng điện áp cao 800V và sử dụng công nghệ truyền động điện silicon carbide (SiC). Xe cung cấp cả cấu hình một động cơ và hai động cơ, đáp ứng những nhu cầu khác nhau về hiệu năng. Phiên bản một động cơ có công suất tối đa 456 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm và khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,6-5,8 giây. Trong khi đó, bản hai động cơ cho tổng công 721 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Nhờ đó, phiên bản mạnh nhất có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây.

Cung cấp năng lượng cho Hongqi Tiangong 07 là bộ pin mang tên Xuanjia, với hai tùy chọn dung lượng 75 kWh và 85 kWh sử dụng công nghệ lithium sắt phosphate (LFP). Các bộ pin này do Lishen Battery, doanh nghiệp đã được FAW mua lại vào năm 2025, sản xuất. Với cấu hình phù hợp, Hongqi Tiangong 07 có phạm vi hoạt động tối đa lên tới 730 km theo tiêu chuẩn CLTC, trong khi con số theo tiêu chuẩn WLTP đạt 591 km. Đây là những thông số giúp mẫu sedan điện của Hongqi có thể đáp ứng nhu cầu di chuyển đường dài mà không cần sạc quá thường xuyên.

Đáng chú ý, kiến trúc điện 800V kết hợp hệ thống truyền động SiC giúp Hongqi Tiangong 07 có khả năng sạc nhanh đáng kể. Theo công bố, xe có thể sạc từ 10% lên 80% pin trong khoảng 12 phút hoặc ít hơn, qua đó rút ngắn đáng kể thời gian chờ tại các trạm sạc. Công nghệ pin cũng là một trong những trọng tâm được FAW và Lishen thúc đẩy. Trước đó, vào tháng 7/2026, Lishen từng giới thiệu công nghệ sạc siêu nhanh có khả năng đưa dung lượng pin lên 70% chỉ trong khoảng 4 phút.

- Video cận cảnh Hongqi Tiangong 07 2027. Nguồn: Vision Effect TV.