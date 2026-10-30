Xe sedan hạng E công suất 268 mã lực, giá gần 450 triệu đồng

Dongfeng Eπ 007 2027 thuộc phân khúc xe sedan hạng E, sở hữu kiểu dáng coupe với phần mui vuốt thấp về phía sau, tạo diện mạo trẻ trung và thể thao. Xe có kích thước tổng thể dài 4.880 mm, rộng 1.915 mm (hoặc 1.895 mm tùy cấu hình), cao 1.476 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Phiên bản 2027 sử dụng bộ mâm kích thước 19 inch, đi kèm lốp 245/45 R19, góp phần tăng vẻ khỏe khoắn cho ngoại hình.

Dongfeng eπ 007 2027.

Mẫu xe điện Trung Quốc này cung cấp tổng cộng 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất, trong đó có màu Sunset Purple mới với các hạt kim loại tinh tế, tạo hiệu ứng chiều sâu cho bề mặt thân xe. Hai màu Starry Night Black và Glass White cũng được nâng cấp bằng lớp sơn ánh ngọc trai bên cạnh các tùy chọn Harbor Blue và Sunrise Gold.

Một điểm đáng chú ý khác nằm ở khả năng chuyên chở hành lý. Dongfeng Eπ 007 2027 có khoang hành lý phía trước dung tích 32 lít và khoang hành lý phía sau 490 lít. Đặc biệt, xe sử dụng cửa hậu kiểu hatchback có kích thước mở rộng, giúp việc xếp dỡ những kiện hành lý cồng kềnh thuận tiện hơn so với thiết kế cốp truyền thống. Tay nắm cửa bán ẩn dạng cơ khí cũng được trang bị trên mẫu xe mới, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc.

Bên trong cabin, Dongfeng Eπ 007 2027 được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch, sử dụng chip xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P. Ghế lái và ghế hành khách phía trước đều có khả năng chỉnh điện, tích hợp chức năng sưởi ấm và thông gió nhằm cải thiện sự thoải mái cho người sử dụng. Hệ thống điều hòa không khí bơm nhiệt và bộ lọc bụi mịn PM2.5 cũng trở thành trang bị tiêu chuẩn trên phiên bản 2027. Khách hàng có thể lựa chọn một trong ba tông màu nội thất gồm đen Obsidian giữa các vì sao, trắng ngọc bích ấm áp và cam vàng lôi.

Đối với phiên bản được trang bị LiDAR, Dongfeng Eπ 007 2027 có thêm hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Tianyuan T200. Hệ thống này hỗ trợ chức năng dẫn đường khi di chuyển trên đường đô thị và cao tốc, đồng thời tích hợp các tính năng hỗ trợ đỗ xe trong nhiều tình huống khác nhau. Nhờ đó, xe có thể hỗ trợ người lái xử lý những vị trí đỗ chật hẹp hoặc có độ khó cao.

Eπ 007 2027 sử dụng cấu hình thuần điện với một mô-tơ đặt ở cầu sau, cung cấp hai mức công suất 215 và 268 mã lực. Tùy phiên bản, xe có phạm vi hoạt động thuần điện theo công bố lần lượt là 550 km và 675 km. Trong đó, bản 675 LiDAR là phiên bản có tầm hoạt động lớn nhất, đồng thời được bổ sung cảm biến LiDAR và hệ thống hỗ trợ lái Tianyuan T200. Hệ thống khung gầm của xe gồm hệ thống treo độc lập MacPherson phía trước và hệ thống treo độc lập đa liên kết năm điểm phía sau.

- Video cận cảnh Dongfeng eπ 007 2027. Nguồn: China Auto Show.